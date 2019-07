ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2019) Tre le punte della Stella per altrettante sfumature di berlina:C, CLA e ora ancheche, arrivata sul mercato a inizio anno, ha completato la gamma di quelle che a Stoccarda chiamano “Baby-”, ovvero le piccole tre volumi a coda corta della Casa tedesca. I tre modelli a una prima occhiata potrebbero quasi apparire indistinguibili, ma in realtà rappresentano tre anime diverse del segmento delle berline. E seppure il mercato italiano non sia “affamato” di questo genere di carrozzeria, in qualche modo negli anni ne è rimasto comunque affascinato, come dimostrano i dati di vendita delle compatte nel 2018: 609 mila unità in tutto il mondo, di cui oltre 34 mila vendute nel bel paese. Merito della personalità propria che i designer disono riusciti a conferire a ciascuna. Pur originando dallo stesso DNA fatto di eleganza e comfort, a guardarle ...

TutteLeNotizie : Classe A Sedan, CLA e Classe C: le tre variazioni sul tema di Mercedes-Benz - fattiamotore : Classe A Sedan, CLA e Classe C: le tre variazioni sul tema di Mercedes-Benz - Noovyis : (Classe A Sedan, CLA e Classe C: le tre variazioni sul tema di Mercedes-Benz) Playhitmusic - -