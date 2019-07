Chi era René Favaloro

Le Generali tornano a comprare OcChi del Leone sul mercato cinese : Dopo il completamento delle acquisizioni di Slovenia e Francia, Generali sembra prossima a fare un nuovo acquisto in Portogallo: Tranquillidade, seconda principale compagnia del paese (con una quota di mercato del 15%) messa in vendita dal fondo Apollo. Ma Philippe Donnet e i suoi uomini guardano già avanti e "auspicano" che il governo cinese consenta anche agli investitori italiani e internazionali di poter controllare le ...

Bere un bicChiere di succo di frutta o di bevanda zuccherata al giorno potrebbe aumentare il risChio di cancro : Che un eccessivo consumo di bevande zuccherate non faccia bene alla nostra salute non è una novità. Basta pesare alla sempre più crescente mole di prove scientifiche secondo cui tanto più è levato il loro consumo maggiore è il rischio di obesità, malattie cardiovascolari, diabete e morte prematura. E oggi una ulteriore conferma di questa cattiva abitudine arriva da uno studio appena pubblicato sul British Medical Journal, nel quale i ...

René Favaloro : Chi era e perché Google gli dedica oggi un Doodle : Google dedica un Doodle oggi, 12 Luglio 2019, a René Gerónimo Favaloro, un cardiochirurgo argentino dalle origini italiane, nel giorno dell’anniversario della sua nascita. Favaloro è considerato il padre del bypass aorto-coronarico, in quanto fu il primo a eseguire questo intervento chirurgico il 9 maggio 1967. L’insigne cardiochirurgo argentino di fama internazionale di origine eoliana (i nonni erano di Val di Chiesa), è ricordata a ...

RIVIERA/ Anticipazioni e diretta 11 luglio : Robert cerca la Chiave - finale stagione - : RIVIERA, Anticipazioni dell'11 luglio 2019, in prima Tv su Canale 5. Delormes affronta i suoi nemici. Georgina dovrà scegliere: se stessa o la sua famiglia?

ChiCAGO PD 5/ Anticipazioni 11 luglio e diretta : operazione sotto copertura per Ruzek : CHICAGO PD 5, Anticipazioni dell'11 luglio, in prima tv su Italia 1. Un tentativo di strupro ai danni di Vinessa sconvolge Jordan che...

Ginnastica ritmica - Universiadi 2019 : Alessia Russo in finale a cerChio - nona nel generale : Oggi sono incominciate le gare di Ginnastica ritmica valide per le Universiadi 2019, grande spettacolo al PalaVesuvio di Napoli dove le ragazze si sono cimentate con il cerchio e con la palla nella prima parte del concorso generale individuale. L’Italia si è affidata ad Alessia Russo che ha staccato per il pass per la finale di specialità al cerchio che andrà in scena sabato pomeriggio (18.750, sesto punteggio) mentre ha accusato una ...

Lucas PeracChi e Mercedesz Henger di nuovo al capolinea : il gossip : Lucas Peracchi e Mercedesz Henger, colpo di scena: di nuovo al capolinea? Gli indizi sulla fine della love story sembrano non lasciare dubbi Pare che Lucas Peracchi e Mercedesz Henger si siano detti di nuovo addio. Gli indizi sulla fine della love story sembrano non lasciare dubbi. Su Instagram i due non si seguono più […] L'articolo Lucas Peracchi e Mercedesz Henger di nuovo al capolinea: il gossip proviene da gossip e Tv.

Vittorio Feltri : "Vi dico Chi era davvero Berlinguer". Il bluff della sinistra : così smonta il mito comunista : Walter Veltroni è diventato un editorialista del Corriere della Sera. Normale che scriva articoli sul Pci facendolo passare per un partito morbido e tollerante quanto la Dc. Egli infatti disse di essere più kennediano che comunista, pur rimanendo fedelmente inchiodato a Botteghe Oscure. Le contraddi

Lega : SerracChiani - ‘deciderà Procura se bufala o qualcosa di ben più grave’ : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Sarà la magistratura a decidere se i fondi russi alla Lega sono una bufala o qualcosa di ben più grave. Al contrario di quanto sostiene Fedriga, qui di ‘palese’ non c’è quasi niente, tranne lo stretto Legame politico tra Salvini e Putin. E quindi, visto quanto accaduto in Austria con un altro partito di estrema destra amico della Lega, c’è parecchio da chiarire”. Lo afferma ...

Chiara Ferragni e la tenera foto con Leone sul letto - ma i fan notano due particolari : «Combo letale» : Chiara Ferragni e la foto con il piccolo Leone sul letto. I fan notano due particolari: «Combo letale». L'influencer più famosa del mondo è sbarcata in Giappone per...

Juventus - il Tribunale Federale Nazionale diChiara inammissibile il ricorso sullo scudetto del 2006 : Lo scudetto 2006 resta all’Inter. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, riunito oggi a Roma, “ha rigettato l’istanza di sospensione promossa dalla Juventus e dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla società stessa tendente ad ottenere l’annullamento della delibera del Consiglio Federale della FIGC – in data 18/07/2011 n. 219/CF, pubblicata il 19/07/2011, di revoca in autotutela del ...

Formazione Juventus 2019/2020 : Chi resta - parte - è in dubbio e Chi arriverà : Formazione Juventus 2019-2020: le novità in costante aggiornamento di una squadra che, ad oggi, è un cantiere aperto. Chi resta Confermati, in questa fase della stagione, i seguenti giocatori: Szczesny, Buffon De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro Emre Can, Bentancur, Pjanic e i nuovi arrivi Rabiot e Ramsey Bernardeschi, Douglas Costa, Ronaldo Chi parte Perin: Il […] More

Torino - morto a 110 anni Salvatore Cavallo : era l'uomo più vecChio d'Italia : Si è spento nelle scorse ore alla veneranda età di 110 anni Salvatore Cavallo, l'uomo più vecchio d'Italia. Siciliano di origine, nonno Salvatore è morto nella sua casa di Torino dove ormai viveva da decenni. Qui aveva festeggiato anche il suo ultimo compleanno, il 16 maggio scorso, quando era diventato supercentenario ricevendo gli auguri non solo di parenti e amici ma anche delle autorità locali come il sindaco del capoluogo piemontese Chiara ...