Traffico di eroina in chiesa | arrestati sei migranti

(Di giovedì 11 luglio 2019) Giorgia Baroncini Cinque giovani del Gambia e uno del Mali avevano trasformato lain Torre Angela (Roma) in un quartier generale per nascondere la droga Avevano trasformato lain Torre Angela (Roma) in un quartier generale per nascondere l'. Tra i banchi e i simboli religiosi, era stata organizzata una fiorente attività di spaccio. I pusher erano cinque giovani del Gambia e uno del Mali che avevano trovato un alloggio nei locali dellaapostolica di via delle Amazzoni, un vero e proprio istituto ecclesiastico. Come spiega il Messaggero, centinaia i fedeli, quasi tutti di nazionalità nigeriana, che ogni fine settimana affollano la. Forse è proprio per questo via vai di persone che i sei avevano sceltro di svolgere lì i loro affari. Quando gli agenti hanno fatto irruzione nella, alcuni giovani pusher hanno subito iniziato a nascondere ...

