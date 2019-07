Torna l' instabilità nel fine settimana ecco le zone a rischio temporali

abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 11 luglio 2019) Roma - Temporanea pausa anticiclonica sull'Italia dopo il maltempo di mercoledì e questa volta non è l'alta pressione africana a farci compagnia ma quella delle Azzorre, completamente diversa per caratteristiche della massa d'aria e in grado di portare bel tempo con caldo senza eccessi. Nel corso dei prossimi giorni però la sua posizione cambierà a causa di una depressione sul nord Atlantico americano che la richiamerà verso l'Inghilterra, ne approfitteranno le correnti fresche settentrionali associate a una saccatura distesa tra la Russia e la Scandinavia per scendere di latitudine fino a lambire l'Italia. Il grosso del maltempo interesserà l'area balcanica tuttavia il campo barico debole e l'aria più fresca in quota innescheranno deianche sulla nostra Penisola. Quando? Nella giornata di sabato ...