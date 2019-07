Torna a casa tutto intero! 18enne muore in un incidente in vacanza (Di giovedì 11 luglio 2019) "Stai al sicuro e Torna a casa tutto intero”, un messaggio scherzoso, pubblicato da una madre che vede partire il proprio figlio 18enne in quella che è la sua prima vacanza senza i genitori. Ma oggi quel post pubblicato dalla Luke Hall su Facebook appare quasi come un oscuro presagio. Il teenager inglese è infatti morto a Creta in un tragico incidente automobilistico in cui ha perso la vita anche Zara Crane Davis, 41enne di Manchester. I due stavano viaggiando con altri due amici in una jeep 4×4 in affitto quando si sono schiantati con una motocicletta parcheggiata, hanno detto i media locali. Un'altra donna è stata gravemente ferita.



Oggi quel post della madre Anne su Facebook, dato 28 giugno, poco prima della partenza, appare inquietante: “Trascorri un soggiorno fantastico a Malia. Per favore, stai al sicuro e torna a casa sano e salvo”. Ieri, il papà di Luke, Tom, 47 anni, ha raccontato che suo figlio si stava godendo la seconda settimana della sua prima vacanza da solo: “Era un ragazzo fantastico. Faceva il falegname. Suo fratello gemello Jacob è devastato, non riesce a smettere di piangere. Luke non aveva la patente ed era in macchina con quelle persone che non ho idea di chi possano essere. Era un ragazzo adorabile, non ha mai fatto nulla di male, non ha mai toccato droghe, era educato e amava la vita. Era molto benvoluto e aveva molti amici”.