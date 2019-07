“Sei un fiore!” Costanza Caracciolo super sexy | anche dopo il parto

caffeinamagazine

(Di giovedì 11 luglio 2019) La domanda, a guardare queste foto di, sorge spontanea. Ma come fa a essere così in forma a pochi mesi dal? Lo scorso 18 novembre, infatti, è nata la piccola Stella, figlia nata dall’amore con l’ex calciatore di Inter, Lazio e Milan Bobo Vieri. I due sono sposati civilmente dal 18 marzo 2019, quando ad Affori, vicino Milano, si sono detti sì. Sette mesiecco chetorna in splendida forma. Proprio come se non fosse successo niente. Il segreto? Tanta palestra, una dieta mirata e grandissimi sacrifici tra tavola e serate. Ma i risultati si vedono tutti perché gli ultimi scatti pubblicati su Instagram sono da urlo. Curve sinuose, rotondità perfette, fisico impeccabile. Il tutto filtrato da una luce sensuale che è un marchio di fabbrica della bella. Che con queste armi ha saputo conquistare il cuore del bomber, in tutti i sensi, di Bologna. Ma ...

