Rodrigo | l’agente | “Napoli ottima scelta | serve l’accordo tra i club! Tempo al tempo…”

forzazzurri

(Di giovedì 11 luglio 2019) Mercato Napoli, le ultime suCalciomercato Napoli, affareMachado attaccante della Spagna di origini brasiliane Adalberto Machado, padre e agente dell’attaccante del Valencia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Calciomercato.it: “Le parole del presidente del Napoli? Qualsiasi grande squadra come quella azzurra sarebbe un’per, che però ha un contratto col Valencia.l’accordo tra i club e al momento non ho novità, commenterò solo quando ci saranno le firme.al…” Leggi anche Dove vedere le amichevoli del Napoli a Dimaro. I dettagli Potrebbe interessare anche Indiscrezione Sportmediaset – Icardi-Napoli, domani incontro ADL-Wanda Nara per superare la Juve! Le cifre L'articolo, l’agente: “Napolil’accordo tra i...

100x100Napoli : Rodrigo, l’agente: “Il Napoli sarebbe un’ottima scelta ma serve l’accordo tra i club” - napolista : L’agente di Rodrigo: “Per ora nessun accordo tra i club. Tempo al tempo” Adalberto Machado è anche il padre del cal… - Spazio_Napoli : -