Moonlight – Tre storie di una vita | trama | cast e curiosità del film su Rai 3

Moonlight : il film vincitore dell'Oscar Stasera su Rai Tre : Oltre al premio come miglior film, l'opera diretta da Barry Jenkins vinse anche nelle categorie sceneggiatura non originale e attore non protagonista.

Moonlight : trama - cast e curiosità di un film da tre premi Oscar : Giovedì 11 luglio, dalle 21.20 in poi su Rai3, va in onda il romanzo di formazione cinematografico Moonlight, opera del 2016 che ha vinto ben tre Oscar, tra cui quello per il Miglior film. Si tratta di un film drammatico diretto da Barry Jenkins, che ne ha tratto la sceneggiatura da un’opera teatrale mai andata in scena dal titolo In Moonlight Black Boys Look Blue, scritta ben dieci anni prima della realizzazione del film dall’autore ...