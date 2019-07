Moonlight film stasera in tv 11 luglio | cast | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

(Di giovedì 11 luglio 2019)è ilin tv giovedì 112019 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:e scheda USCITO IL: 16 febbraio 2017GENERE: DrammaticoANNO: 2016REGIA: Barry Jenkins: Mahershala Ali, Naomie Harris, Janelle Monáe, Trevante Rhodes, Ashton Sanders, André HollandDURATA: 111 minutiin tv:Ecco ladeloggi in tv. Chiron è un giovane afroamericano che vive in un quartiere malfamato di Miami. Ilracconta la storia di Chiron, segnato da droga e violenza, dalla sua infanzia, l’adolescenza fino all’età adulta. Il ragazzino vive con la madre una prostituta drogata che è una figura educativa totalmente assente. Chiron inoltre è anche vittima di bullismo tra i suoi compagni ...

