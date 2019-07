Meghan Markle criticata per come tiene in braccio il figlio Archie

dilei

(Di giovedì 11 luglio 2019)ha presenziato al Billingbear Polo Club in Wokingham alla partita per beneficenza in cui Harry e William si sono sfidati. Con la Duchessa del Sussex c’era il piccoloalla sua prima uscita pubblica ad appena due mesi. Ladyha raggiunto la cognata Kate Middleton, anche lei coi tre figli: George, Charlotte e Louis. E per la prima volta sono state pubblicate delle foto spontanee della neo-mamma alle prese colappena nato, senza che fossero preparate, scattate quindi in circostanze non programmate. Differentemente dalle foto ufficiali del battesimo dio della sua presentazione al mondo, due giorni dopo il parto. In quell’occasione il bambino era ina Harry e, molto sicura di sé, sembrava quasi suggerire al neo-papàcomportarsi col bebè. Ora invece al Polo Club è Ladyad avere inil piccoloe ...

