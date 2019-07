Medico ricorda primo trapianto all’Ismett : “23 ore in sala operatoria” : Palermo, 11 lug. (AdnKronos) – Salvo Gruttadauria, Direttore del Dipartimento per la Cura e lo studio delle patologie addominali e dei trapianti addominali, lo ricorda bene quel primo trapianto di fegato in Sicilia: ‘Partecipai al prelievo dell’organo a Catania e poi al trapianto a Palermo. Circa 23 ore in sala operatoria”. Salvo aveva 29 anni ed era il primo fellow di Ismett: ‘Dopo la specializzazione in ...

