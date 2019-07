LIVE Costa d’Avorio-Algeria 4-5 d c r | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | Volpi del deserto

oasport

(Di giovedì 11 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAE’ tutto per questa. Un saluto dalla redazione di OA Sport e una buona serata. PALO DI SEREY!!!!! E dunque l’vola in semifinale. Fatali due errori dellad’Avorio di Bony e di Serey. Una partita bellissima e tiratissima e dunque lenelsfideranno nell’ultimo atto conclusivo la Nigeria! NOOO!!! Palo interno sul calcio di rigore di Bellaili e l’spreca. E adesso Serey ha sui piedi per protrarre ad oltranza… Realizza Gradel!!! 5-4 per l’e ora il rigore decisivo per ledel. C’è Bellaili! RIGORE REALIZZATO DALL’! OUNAS! Quattro su quattro, il calciatore del Napoli manda all’angolino basso della porta di Gbohouo. BONY FALLISCE!!!! M’bolhi respinge il tiro alla sua sinistra!che ora può ...

