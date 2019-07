La modalità 2v2 Gunfight di Call of Duty | Modern Warfare sarà svelata oggi

eurogamer

(Di giovedì 11 luglio 2019) Oltre al Team Deathmatch,ofpresenterà una nuovissimamultiplayer chiamata.Lo sviluppatore Infinity Ward ha annunciato su Twitter che rivelerà la2v2 durante un evento in streaming in programma, 11 luglio, alle ore 19 italiane, segnala Gamespot.Sappiamo cheincluderà un comparto multiplayer, tuttavia, Infinity Ward non ha ancora mostrato alcun filmato sulledi gioco, quindi il reveal diun'ottima occasione per dare uno sguardo alla componente multigiocatore.Leggi altro...

