Inter | con Conte si lavora duro! Skriniar ammette | “sapevamo cosa ci aspettava Lotteremo

Apple disattiva l’app Walkie Talkie del Watch : c’è una vulnerabilità che consente potenziali Intercettazioni : La versione di WatchOS annunciata da Apple nel 2018 introduceva una grande novità negli smartWatch Apple Watch: funzionalità Walkie-Talkie. Nelle ultime ore l’azienda l’ha momentaneamente soppressa a causa di una vulnerabilità non specificata, che potrebbe consentire a una persona di ascoltare ogni conversazione senza consenso. Con WatchOS 6 l’Apple Watch diventa un centro di ...

Calcio : Sala - ‘avviare dialogo con Milan e Inter’ : Milano, 11 lug. (AdnKronos) – Con le società di Calcio Milan e Inter “va avviato un dialogo”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della cerimonia per i 40 anni dalla morte di Giorgio Ambrosoli, a Milano. Anche perché, dice, di fronte alla loro proposta sul nuovo stadio di Milano che dovrebbe sostituire San Siro, “è difficile che io mi possa girare dall’altra parte”. A chi gli ...

Dalla ‘nuova’ Sampdoria all’Inter di Conte - Cassano si sbilancia : “i nerazzurri vinceranno lo scudetto se…” : L’ex giocatore della Sampdoria ha parlato del futuro societario del club blucerchiato e della prossima corsa scudetto Antonio Cassano non è un tipo che ama nascondersi, anzi. Ogni volta che gli capita l’occasione, esprime il proprio pensiero, senza temere critiche o repliche piccate. Alfredo Falcone – LaPresse L’ex giocatore della Sampdoria è stato intervistato dal Secolo XIX per parlare della situazione che vive il ...

Autonomie : Salvini ‘se qualcuno sabota…’ - ma Interviene Conte ‘rispetto Carta’ : Roma, 11 lug. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) – “Se c’è qualcuno che sabota, qualcuno che l’autonomia non vuol farla… Allora si parli chiaro”. Un Matteo Salvini furioso, raccontano fonti di governo all’Adnkronos, sbotta al termine del vertice di Palazzo Chigi sulle Autonomie, protagonista l’ennesima fumata nera. Luigi Di Maio è appena andato via, impegnato sul fronte del taglio dei ...

Inter - Skriniar suona la carica : “Siamo pronti. Conte? Ecco cosa vi dico” : Skriniar Inter- Intervistato ai microfoni di “Sportmediaset“, Skriniar ha fatto il quadro della situazione per quel che riguarda l’inizio della nuova stagione in nerazzurro. Anticipazioni sulla nuova annata e grande carica agli ordini di Antonio Conte. Skriniar ha voglia di vivere una stagione entusiasmante, sia in campionato, sia in Champions League. Il difensore ha così […] L'articolo Inter, Skriniar suona la carica: ...

Milan e Inter - perché il nuovo stadio è un progetto contro i tifosi : meno posti - prezzi alle stelle : Inter e Milan non avevano ancora finito di far timbrare le carte all' ufficio protocollo del Comune di Milano, che mezzo arco costituzionale affidava alle agenzie lamentele varie sulla costruzione del nuovo stadio. Il quale sarà una mezza fregatura per i tifosi. Intanto perché nel "vecchio" San Siro

Matteo Salvini - Intercettata una busta anonima con proiettile : era indirizzata al ministro dell’Interno : Una busta anonima contenente un proiettile e indirizzata al “ministro dell’Interno Matteo Salvini” è stata intercettata mercoledì al centro meccanografico di Poste Italiane di Sesto Fiorentino. Il plico è stato identificato subito come “sospetto” dagli addetti e sul posto è intervenuta una squadra di artificieri dei carabinieri che ha ispezionato la busta scoprendo al suo interno un proiettile calibro 22 avvolto in ...

Inter - pugno di ferro di Conte : Nainggolan e Icardi bocciati (RUMORS) : L'Inter è al centro dell'attenzione in questi ultimi giorni. Lunedì è cominciato il ritiro a Lugano che durerà fino alla giornata di domenica dopodiché il club volerà in Asia per la tournée che la vedrà partecipare alla prossima International Champions Cup. Proprio domenica, contro il Lugano, ci sarà la prima gara amichevole alla quale non prenderanno parte parte Radja Nainggolan e Mauro Icardi. L'amministratore delegato della società ...

Calciomercato Inter – Domani blitz a Londra con il Manchester United per Lukaku : ecco cosa manca per chiudere : Domani Ausilio si recherà a Londra per trattare con il Manchester United la cessione di Lukaku: i ‘Red Devils’ vogliono 75 milioni subito, i nerazzurri spingono per il pagamento dilazionato L’Inter ha deciso di dare una netta sterzata all’affare Lukaku. Secondo quanto riporta la ‘Rosea’, Piero Ausilio volerà a Londra nella giornata di Domani per incontrare il Manchester United per portare avanti lo stato della trattativa. Il bomber belga ...

Migranti : iniziato vertice a P.Chigi con Conte - Salvini e ministri Interessati : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – E’ iniziato a Palazzo Chigi da pochi minuti il vertice sui Migranti voluto dal premier Giuseppe Conte per “coadiuvare le iniziative” dei dicasteri competenti “anche al fine di evitare che possano ingenerarsi sovrapposizioni e malintesi”. Al tavolo il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, i responsabili degli Esteri e della Difesa, Enzo Moavero Milanesi ed ...

Stefano Coletta - Direttore di Rai 3 - a Blogo : "Tornano Serena Dandini con Assemblea generale e Raffaella Carrà in una chiave di Interazione ancora più pop" : A margine della conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Rai per la prossima stagione, abbiamo incontrato Stefano Coletta, il Direttore di Rai 3, rete che, negli ultimi mesi, ha ottenuto sempre maggiore riscontro e affezione da parte del pubblico. Il Direttore conferma il ritorno di alcuni titoli che hanno esordito recentemente e qualche altra interessante novità in programma:prosegui la letturaStefano Coletta, Direttore di Rai 3, a ...

Inter - si punta su Perisic : è rivitalizzato dalla 'cura Conte' : In casa Inter sembra essere un anno di grandi cambiamenti. Intanto si è puntato su un nuovo allenatore, Antonio Conte, che ha firmato un contratto triennale, fino a giugno 2022, a oltre nove milioni di euro a stagione più bonus. Anche dal punto di vista tecnico è prevista una rivoluzione della rosa, seguendo le indicazioni proprio dell'ex allenatore del Chelsea. Il club nerazzurro ha comunicato ufficialmente di non puntare su Radja Nainggolan e ...

Come sarà il nuovo San Siro secondo Milan e Inter : Il masterplan del nuovo stadio di San Siro è arrivato, avrà 60 mila posti a sedere e prevede investimenti privati per 1,2 miliardi. È quanto si legge in una nota congiunta delle società Milan e Inter che hanno presentato oggi all'Amministrazione Comunale di Milano il "Progetto di Fattibilita' Tecnico Economica" del nuovo Stadio per Milano e del distretto multifunzionale correlato. La domanda presentata alle Istituzioni è il primo ...