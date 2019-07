Il Segreto | parla Isaac | “Ecco cosa succederà tra me | Elsa e Alvaro”

lanostratv

(Di giovedì 11 luglio 2019)(Ibrahim Al Shami) svelanelle prossime puntate de IlGuerrero, il personaggio interpretato da Ibrahim Al Shami nella soap spagnola Il, sta attraversando un momento molto difficile: si è dovuto separare dalla sua amata, ha perso il figlio che aspettava da Antolina e ora, come se non bastasse, è arrivato un terzo incomodo a mettergli i bastoni tra le ruote: il dottor Alvaro Fernandez. Ibrahim Al Shami, intervistato dalla rivista Il, ha svelatotrae Alvaro.ha conosciuto Alvaro in una terribile circostanza ossia quando Antolina ha perso il bambino. E’ stato proprio Alvaro, in quanto medico, a prendersi cura della donna. Rivela: “Da quel momentonon vedrà mai di buon occhio il dottore: non crede che sia una persona trasparente. Inoltre, tramite alcuni conoscenti,verrà ...

