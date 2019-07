Il Beethoven di Muti è una sinfonia che unisce i popoli

ilgiornale

(Di giovedì 11 luglio 2019) Giovanni Gavazzeni Al Teatro di Erode Attico di Atene la Nona come immortale simbolo di fratellanza Nel meraviglioso emiciclo di pietra del Teatro di Erode Attico ad Atene, alle falde dell'Acropoli, quest'anno si è svolta la prima parte del tradizionale appuntamento «Le vie dell'amicizia», manifestazione di Ravenna Festival in collaborazione con il Festival di Epidauro, che ha unito circa duecento fra coristi e musicisti italiani e greci nell'esecuzione della Nonadisotto la direzione del maestro Riccardo. In questo luogo straordinario anche sotto il profilo acustico - si udivano perfettamente enucleati gli interventi dei fiati come il frinire ostinato di alcune cavallette dalla sommità - l'ascoltatore viene avvolto dalla storia. Ci si sente immersi nella culla della nostra civiltà, occidentale e democratica, e si riflette istintivamente ...

