Governo | Renzi | ‘ha ragione Salvini | così non si va avanti…’

Che cos'è l'autonomia differenziata - il nuovo banco di prova per il Governo : Il vertice che si terrà oggi a palazzo Chigi con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i ministri interessati e i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, sarà incentrato tutto sul tema dell'autonomia differenziata, tema sul quale si sono registrate differenze di vedute e che ancora non è dunque approdato in Parlamento. La richiesta di maggiore autonomia è stata avanzata da nove regioni (Lombardia, veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, ...

Migranti - Gentiloni : "Governo preferisce il problema alla soluzione. Ius soli? Non avevo i numeri - Renzi sì" : Dopo l’attacco di Matteo Renzi su Migranti e ius soli, attacco interno al Pd rivolto all’ex ministro degli Interni Marco Minniti e all’ex premier Paolo Gentiloni, quest’ultimo replica per le rime. Renzi: 'Migranti? Aiutiamoli a casa loro, non è sbagliato' "Non abbiamo sottovalutato la questione immigrazione: l'abbiamo sopravvalutata" In una lettera inviata a ...

Marattin (Pd) : “Occupazione record dal 1977? Non è merito del Governo M5s-Lega - Renzi fece meglio” : Nei giorni scorsi l’Istat ha diffuso i dati secondo cui il tasso di occupazione, al 59%, è il più alto dal 1977 (e la disoccupazione sotto la soglia del 10%). Il deputato del Pd, Luigi Marattin, ha spiegato in un video come tale record non sia merito del governo M5s-Lega ma, in buona parte, degli esecutivi precedenti: “Non è come correre i 100 metri, in cui ogni volta parti da zero”. ...

“Record di occupati in Italia è merito mio” tuona dal canale social Matteo Renzi : “Governo ha vinto con fake news” : Matteo Renzi tuona direttamente dal suo profilo twitter e rivendica il numero di occupati in Italia “Si può continuare con questa montagna di bugie, di fake news, di propaganda? Si può continuare a vivere in una dimensione politica in cui c’è il record di occupati, merito del Jobs Act, e il governo della propaganda nasconde il grande … Continue reading “Record di occupati in Italia è merito mio” tuona dal canale ...

Lotti intercettato : ‘Ho incontrato Giorgetti e Verdini jr. Lega al 35 o Governo avanti. Renzi ha perso il filo dopo referendum’ : Matteo Renzi che dal “4 dicembre non ha ritrovato il filo”, gli incontri con Giancarlo Giorgetti e Francesca Verdini e quindi la previsione sul futuro del governo Lega-M5s. Nelle intercettazioni captate dal trojan installato sul telefono del pm Luca Palamara durante un incontro con Luca Lotti, l’ex sottosegretario dem immagina le strategie politiche future, racconta dei faccia a faccia con il leghista che ha preso il suo posto ...

Scandalo Csm - parla Franco Roberti : 'Governo Renzi tentò di pilotare cariche' : Sono dichiarazioni abbastanza pesanti quelle di Franco Roberti, ex magistrato dell'Antimafia ed Eurodeputato del Partito Democratico, il quale nella giornata del 5 giugno scorso ha pubblicato un post sui social network, precisamente su Facebook, nel quale parla di alcune responsabilità che i dem avrebbero avuto nelle nomine dei magistrati. Il Governo Renzi, secondo la teoria di Roberti, avrebbe avuto delle responsabilità di non poco conto, ...

Matteo Renzi attacca il Governo : “Peggio di Salvini e Di Maio c’è solo Conte” : Matteo Renzi torna all'attacco del governo: "In molti mi chiedono: Matteo, ma secondo te cosa è più dannoso? La stagnazione economica di Di Maio o la regressione culturale di Salvini? Bella domanda. Se dovessi dare una risposta secca direi paradossalmente che peggio di Salvini e Di Maio c’è solo Conte".Continua a leggere

Addio al bonus Renzi? Il Governo ci pensa : tre ipotesi in campo : La Lega vorrebbe trasformare gli 80 euro in una detrazione fiscale, ma sul tavolo ci sono anche altre opzioni

Renzi : “Se il Governo cade i parlamentari M5s chiedono il reddito di cittadinanza - non sanno che fare nella vita” : “Se il governo dovesse cadere, una parte segnificativa del gruppo parlamentare del M5s chiederebbe il reddito di cittadinanza all’Inps. Perché molti di loro non sanno che fare nella vita”. A dirlo, a Palazzo Giustiniani, il senatore del Pd, Matteo Renzi, che in diretta Facebook ha analizzato il risultato di Europee ed elezioni amministrative. l’ex presidente del Consiglio ha anche ribadito la propria profezia: “Tra ...

Governo - Renzi : “Conte parla in terza persona come Checco Zalone e Maradona. È somma di tutte le incompetenze” : “Abbiamo a che fare con un presidente del Consiglio che è la somma di tutte le incompetenze, che è impalpabile sui dossier internazionali. E tanta è la spocchia che parla di se in terza persona”. Lo dice Matteo Renzi a un’iniziativa elettorale a Roma. Siamo “alla dittatura dell’incapacità” e “se uno non sa la differenza tra garantismo e giustizialismo visto che Conte ha detto che per lui pari sono, vuol ...

Inclusione scolastica - il Governo blocca la riforma Renzi : l’assegnazione delle ore di sostegno resta competenza degli istituti : La controriforma è servita. Fedele alla promessa di smontare (quasi) totalmente la Buona scuola di Matteo Renzi, il governo gialloverde ha rivisto anche la parte che riguardava l’Inclusione scolastica, cioè le modalità di certificazione e assegnazione delle ore di sostegno agli alunni disabili. In questo caso la necessità di un passo indietro era condivisa dal mondo della scuola e delle famiglie, che temevano che la svolta fosse solo una scusa ...

Il Governo cancellerà il bonus 80 euro voluto da Renzi? : Erano il fiore all'occhiello del governo Renzi, ma era anche il provvedimento più inviso a Lega e 5Stelle. Visto come demagogico, un'elargizione, una mancia elettorale o pre tale, varata a ridosso delle elezioni europee, quelle in cui il Pd superò la soglia del 40% di voti incamerati. Sta di fatto che il governo gialloverde gli 80 euro li sta cancellando. Nelle formule e nei modi non ancora del tutto chiari, ma li sta uccidendo. Gli 80 euro ...

Renzi show sul palco : da Salvini a Di Maio tutte le battute dell'ex premier contro il Governo : L'ex premier: «L'Italia non conta più una cippa, Conte disastro, Salvini? Bestemmiava come uno scaricatore di porto»

Governo - Renzi attacca Conte : “Indegno di rappresentare il paese. Per colpa sua non contiamo più una cippa” : “Abbiamo un premier indegno di rappresentare il paese, perché non sa di cosa parla”. Dal palco dell’auditorium della Fondazione Cariplo, Matteo Renzi attacca il premier Conte “responsabile della crisi internazionale che sta vivendo l’Italia. Il nostro paese non conta più un’emerita cippa per colpa sua che sta svilendo il ruolo di capo del Governo” L'articolo Governo, Renzi attacca Conte: “Indegno di rappresentare il paese. Per colpa sua ...