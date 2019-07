ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2019) “Ilsi divide in due parti, 19.38-20.29 (“Che tempo che farà”). Dovrebbe esserci il mago Forest con lui. Alle 21.05-23-29 “Che tempo che fa” che si sta riscrivendo con alcune novità più giocate sull’intrattenimento ma sempre con due interviste importanti“, ha detto Carlo Freccero nel corso della presentazione dei palinsesti Rai della prossima stagione., ormai è cosa nota, è fuori da Rai1 e dal 29 settembre andrà in onda sulla seconda rete del servizio pubblico, facendo slittare di mezz’ora lo storico appuntamento con La Domenica Sportiva. Da mesi si discute del suo contratto, in conferenza stampa i vertici dell’azienda hanno assicurato una razionalizzazione su costi e compensi che avrebbe colpito tutti,compreso, pur senza svelare la cifra ma si parla del 10% in meno per il suo cachet. Va segnalato che quest’anno andrà in onda ...

Cascavel47 : Fabio Fazio, un nuovo programma su RaiDue e lo sbarco su RaiPlay per ritrovarsi gli stessi soldi in tasca?… - geppy2911 : lascia o radddoppia ? Fabio Fazio raddoppia Che Tempo Che Fa e approda a... - FQMagazineit : Fabio Fazio, un nuovo programma su RaiDue e lo sbarco su RaiPlay per ritrovarsi gli stessi soldi in tasca? -