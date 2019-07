Emilia-Romagna | rimborso per sostituire una vecchia auto con un mezzo più ecologico

Maltempo in Emilia-Romagna : tromba marina a Rimini - danni e forti raffiche di vento a Milano Marittima : forti piogge in queste ore sulla costa della provincia di Rimini: è stata segnalata una tromba marina al largo della costa, ma le condizioni meteo sono ora in graduale miglioramento. Milano Marittima, località ravennate, è stata colpita da forti raffiche di vento, e risulta danneggiata la via aerea sulla ferrovia vicino a via Ficocle. Decine di pini secolari sono crollati bloccando il traffico in quasi tutta la cittadina e danneggiando o ...

Maltempo in Emilia-Romagna : tromba marina a Rimini - forti raffiche di vento a Milano Marittima : forti piogge in queste ore sulla costa della provincia di Rimini: è stata segnalata una tromba marina al largo della costa, ma le condizioni meteo sono ora in graduale miglioramento. Milano Marittima, località ravennate, è stata colpita da forti raffiche di vento, e risulta danneggiata la via aerea sulla ferrovia vicino a via Ficocle. Decine di pini secolari sono crollati bloccando il traffico in quasi tutta la cittadina e danneggiando o ...

Emilia Romagna - il Pd rinvia di nuovo discussione sulla legge contro l’omofobia. Il M5s : “Fissare dibattito a fine luglio” : Più di cento persone all’anno, secondo i dati di Arcigay, subiscono abusi fisici e verbali a causa del loro orientamento sessuale. Eppure la discussione sulla legge contro l’omotransnegatività in Emilia Romagna continua ad essere rimandata. Il consiglio regionale ha rinviato per la seconda volta la discussione in aula del testo e questo significa che sarà molto difficile che la legge veda la luce visto che la legislatura terminerà a ...

Maltempo - “esplodono” violenti temporali dall’Emilia Romagna alla Puglia : “mai visto un cielo così” [FOTO LIVE] : Imperversa il Maltempo su varie zone d’Italia, anche al Sud dove sono in atto i primi fenomeni estremi nonostante il caldo africano abbia raggiunto proprio oggi il suo picco massimo: eloquente quanto accaduto sulle Murge, in Puglia, dove tra Alberobello, Noci e Putignano si sono verificate violente grandinate e la temperatura è crollata in meno di un’ora da +35°C a +21°C! Sempre al Sud, altri temporali hanno colpito il Molise e il ...

Maltempo - forti temporali e temperature in picchiata in Emilia Romagna. Tornado a Casalborsetti [FOTO] : Il Maltempo che sta colpendo l’Emilia Romagna, con forti temporali e temperature in calo, ha provocato stamattina un Tornado nelle acque di Casalborsetti, lungo la costa di Ravenna. Sul litorale, il vento ha raggiunto i 58km/h a Marina di Ravenna, 56km/h a Porto Corsini e i 45km/h a Punta Marina, e le temperature massime si sono fermate a +26°C. Il gran caldo dei giorni scorsi è ormai soltanto un lontano ricordo. Il Tornado nel mare di ...

Allerta Meteo - FOCUS sul maltempo al Centro-Nord : alluvioni lampo - grandine molto grande - venti distruttivi e minaccia tornado in Emilia Romagna - Veneto e Marche : Allerta Meteo – Un forte outbreak di temporali è atteso su alcune parti della Pianura Padana, sull’Adriatico e sulla Croazia occidentale nel corso del pomeriggio odierno e della notte. Sono probabili intense supercelle con grandine molto grande, venti distruttivi e tornado, per i quali Estofex ha già emesso i suoi avvisi. Una grande depressione è centrata sulla Russia occidentale e l’Europa orientale con un’onda breve sulle Alpi e sul ...

Meteo Emilia-Romagna : domani allerta per temporali : “Nella giornata di martedì 9 luglio un vortice ciclonico in transito nel Mediterraneo determinerà condizioni di instabilità che favoriranno lo sviluppo di fenomeni convettivi sul territorio regionale, in particolare nelle ore serali nelle zone di pianura prossima al Po“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato un’allerta Meteo per temporali valida “dalle 00:00 del 9 luglio 2019 fino alle 00:00 ...

Allerta Meteo in Emilia Romagna per Domenica 7 Luglio : “temporali fulmini e grandine su tutta la Regione” : Arpae Emilia-Romagna ha diramato un Allerta Meteo gialla valido dalla mezzanotte di oggi alla stessa ora di domani. Sono previste condizioni di instabilita’ su tutto il territorio regionale, riferisce l’Arpae dell’Emilia Romagna, che potranno dare luogo, a partire da domattina, a intensi fenomeni temporaleschi, associati a fulmini e grandine. Meteo, pesantissima Allerta Estofex per il Nord-Est: weekend da incubo con tornado, ...

Concorsi Emilia Romagna - 11 posti all’Agenzia Regionale del Lavoro : In arrivo numerosi Concorsi Emilia Romagna: oltre alle 1.300 assunzioni previste dal Piano dei Fabbisogni del triennio 2019 – 2021, la Regione ha indetto dei bandi per potenziare l’organico in servizio nell’Agenzia Regionale del Lavoro. In Gazzetta Ufficiale sono state pubblicate le selezioni per Dirigenti, Specialisti e Assistenti in Politiche del Lavoro. Vediamo assieme i posti a disposizione, i requisiti di partecipazione e ...

A che punto è la questione dell'autonomia di Lombardia - Veneto ed Emilia Romagna : Un vertice fiume, durato poco più di tre ore, per fare il punto sull'autonomia differenziata e tentare di avviare le intese con le tre Regioni che, per prime, ne hanno fatto richiesta: Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. A margine della riunione (affollata dalla presenza di molti ministri e tecnici), poi, Matteo Salvini ha affrontato il nodo del ministro per le Politiche europee, casella rimasta vacante dal 'trasloco' di Paolo Savona alla ...

Maltempo Emilia Romagna - firmata la richiesta di stato d’emergenza : danni per 27 milioni di euro : Le violente grandinate, i fortissimi venti e gli allagamenti che hanno colpito varie zone del territorio dell’Emilia-Romagna nelle giornate di martedì 11 e sabato 22 giugno scorsi hanno prodotto danni al patrimonio pubblico, ai beni privati e alle attività produttive e agricole per 27 milioni di euro. Situazione poi ulteriormente aggravata dalle precipitazioni che ieri si sono abbattute in particolare sulle province di Parma e Piacenza. ...

Incendi - scatta l’allarme in Emilia Romagna : In Emilia-Romagna scatta da lunedì 1 luglio la fase di attenzione per gli Incendi nei boschi, così come prevede l’apposito piano regionale. Lo segnala la Regione specificando che l’attenzione, in base all’eventuale peggioramento delle condizioni metereologiche, può trasformarsi, in accordo con le istituzioni interessate e il volontariato, in ‘stato di grave pericolosità’ con divieto assoluto di accendere fuochi o uso di ...

Concorso regione Emilia Romagna 2019 : 1300 posti - requisiti e scadenza : Concorso regione Emilia Romagna 2019: 1300 posti, requisiti e scadenza La regione Emilia Romagna approva un nuovo piano di assunzioni dopo un recente incontro con i sindacati. Considerando la stabilizzazione del personale già in servizio e i vincitori di una serie di concorsi che verranno indetti in tempo brevi, alla fine dovrebbero essere circa 1.500 le nuove assunzioni. Concorso funzionari giudiziari 2019: data uscita bando per 1850 ...

Abusi - lavaggi del cervello - stupri! L’inferno dei bimbi affidati in Emilia Romagna : Sindaci, medici, assistenti sociali, psicoterapeuti e liberi professionisti. Sono decine le persone indagate nell’ambito dell’operazione ‘Angeli e Demoni’, che ha scoperchiato un illecito sistema di gestione di minori in affido, tutti tra i 6 e gli 11 anni. I Carabinieri di Reggio Emilia, sotto il coordinamento della locale Procura e del pm Valentina Salvi hanno eseguito, tra l’Emilia Romagna ed il Piemonte, un’ordinanza di custodia cautelare ...