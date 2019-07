Due aggressioni razziste in mezz’ora alla periferia di Roma | il racconto di Zakaria e

Sulla Gazzetta dello Sport Due aggressioni in Serie C e in Serie D : La Gazzetta dello Sport racconta due episodi di violenza ingiustificata in Serie C e in Serie D. Il primo riguarda l’Arezzo che, vincendo fuori casa a Viterbo con 2 gol si è qualificato accedendo alle semifinali dei playoff. Ebbene, prima della partita, il presidente della squadra Giorgio La Cava era andato sotto la curva a salutare i propri tifosi in trasferta, con la sciarpa in mano ma mentre tornava nel tunnel in direzione degli ...