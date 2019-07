Belen e Stefano inconveniente in vacanza | la Rodriguez | “E pensare che…” | e lui ride

Belen Rodriguez e Stefano De Martino : il video su IG del bacio in barca diventa virale : Stefano De Martino e Belen Rodriguez, da quando si sono ritrovati, sono più innamorati che mai. I due coniugi sono diventati inseparabili. Addirittura i rumors parlano di un imminente matrimonio tra i due, che si svolgerà sull’isola iberica. Lo stesso conduttore di Made in Sud ha anche confermato di aver avviato i lavori, per regalare un fratellino o una sorellina a Santiago. Belen, da quando è tornata attiva sui social, sta infiammando il web. ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino : 'luna di miele' romantica a Ibiza insieme a Santiago : Stefano De Martino e Belen Rodriguez da quando sono ritornati insieme hanno solo una priorità, la famiglia. Il conduttore di Made in Sud da poche ore è sbarcato a Ibiza insieme a Santiago. Appena arrivati nell’isola iberica, padre e figlio si sono divertiti a pubblicare tanti Instagram Story. Ad attenderli, oltre alla bellissima showgirl, c’era una villa sul mare con tanto di vista mozzafiato. Il figlio nato dal matrimonio della coppia è ...

Secondo matrimonio per Belen Rodriguez e Stefano De Martino alle Baleari il 20 settembre : Seconde nozze per Belen Rodriguez e Stefano De Martino che paiono proprio aver deciso di sposarsi di nuovo. Complice un amore ritrovato, un bellissimo figlio di nome Santiago e una carriera che sempre più spesso trova punti in comune, Belen e Stefano già preparano abito bianco e papillon. Belen Rodriguez e Stefano si sposano per la seconda volta In pochi lo avrebbero immaginato, in pochissimi avrebbero scommesso che il matrimonio dell'anno ...

Belen Rodriguez/ La foto al "buio" dopo down di Instagram : seconda vita con Stefano : Belen Rodriguez pubblica uno scatto 'al buio', dopo il down di Instagram, ed i fan la apprezzano lo stesso: la seconda vita con Stefano De Martino.