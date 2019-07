Temporale Taranto,cade gru: un disperso

Le potenti raffiche di vento ahanno fatto precipitare in mare una gru dell'ex Ilva, ora ArcelorMittal. E' diperso un operaio di 31 anni del colosso mondiale dell'acciaio. La gru era posizionata sul quarto sporgente dello stabilimento. Attivati immediatamente i soccorsi. Le ricerche in mare sono però state sospese per il rischio di altri crolli. Sul posto anche i sommozzatori dei Vigili del fuoco partiti da Bari. In un incidente analogo nel novembre del 2016 morì il gruista Francesco Zaccaria.(Di mercoledì 10 luglio 2019)