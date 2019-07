Sting annulla due concerti per malattia | fan in allarme per la sua salute

tvzap.kataweb

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Desta preoccupazioni ladi. L’artista infatti, dopo averto il concerto al Jazz Festival di Gand, in Belgio, ha dovuto rinunciare anche alla data di Monaco di Baviera prevista per il 10 luglio. La causa è una non meglio precisata “” che sta tenendo i fan con il fiato sospeso in attesa di sapere davvero come stia il musicista. Cancellati idiin Belgio e in Germania Inizialmente sul sito ufficiale diè apparso un comunicato con il quale lo staff ha informato il pubblico dell’mento dello show previsto al Jazz Festival di Gand, in Belgio, per l’8 luglio: “Ci dispiace informarvi che la performance dial Jazz Festival di Gand in Belgio di questa sera deve essere cancellata su ordine dei medici“. Poi, nelle scorse ore, un secondo comunicato per cancellare il concerto a Monaco: “È con ...

