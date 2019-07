Sangue al centro commerciale, donna trovata morta con la gola tagliata (Di mercoledì 10 luglio 2019) È morta dissanguata tra gli scatoloni di un magazzino del centro commerciale ‘Universo' a Silvi Marina, a Teramo, la donna il su corpo è stato ritrovato senza vita da una collega. La tragedia si è verificata stamattina nella cittadella dello shopping, sulla costa abruzzese, centro propulsivo dell'economia del luogo. La donna è una 46enne dipendente del centro commerciale, è stata scoperta riversa sul pavimento in una pozza di Sangue, con la gola squarciata e un coltello, presumibilmente quello che l'ha uccisa, tra le mani. Era già morta. (Di mercoledì 10 luglio 2019) Èdissanguata tra gli scatoloni di un magazzino del‘Universo' a Silvi Marina, a Teramo, lail su corpo è stato ritrovato senza vita da una collega. La tragedia si è verificata stamattina nella cittadella dello shopping, sulla costa abruzzese,propulsivo dell'economia del luogo. Laè una 46enne dipendente del, è stata scoperta riversa sul pavimento in una pozza di, con lasquarciata e un coltello, presumibilmente quello che l'ha uccisa, tra le mani. Era già

La ferita letale, inferta con il coltello all'altezza della carotide, non le ha lasciato scampo. Quando l'ha trovata, la collega in preda al panico, ha iniziato a gridare dando l'allarme agli altri dipendenti che sono accorsi per prestare i primi soccorsi e chiamare il 118. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della vicina stazione di Silvi, il pm di turno e il medico legale, che ha dichiarato l'avvenuto decesso. Nonostante la scena sia riconducibile a un gesto volontario, non si esclude nessuna ipotesi. I carabinieri, guidati dal pm, continuano a indagare.