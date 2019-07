Sana 2019 | 1 000 espositori per un evento ancora più sostenibile | dalla rivoluzione verde

FCA Heritage alla CeSana-Sestriere 2019 : Sta per prendere il via la 38° edizione della Cesana-Sestriere – Trofeo Giovanni Agnelli – la “CE-SE”, come la chiamano nell’ambiente delle corse – nata nel 1961 e diventata uno dei più importanti appuntamenti dell’automobilismo sportivo e storico internazionale, valido per i Campionati Europeo ed Italiano di velocità in salita per auto storiche. Saranno oltre […] L'articolo FCA Heritage alla ...

Una Vita Anticipazioni 4 luglio 2019 : Ursula impedisce a SuSana di incontrare Cristina Novoa : Susana vorrebbe incontrare Cristina per proporle di vendere le sue immaginette in sartoria. Ursula però le impedisce di vederla.

Boxe - European Games 2019 : l’ucraino Vykhryst vince nei supermassimi - ASanau regala una gioia alla Bielorussia : Prima giornata di finali agli European Games 2019 in corso di svolgimento a Minsk, e valevoli, per gli uomini, come Europei a tutti gli effetti. Sono sette le categorie salite sul ring in questo sabato bielorusso: andiamo a vedere cos’è successo. UOMINI PESI MOSCA (52 kg) Il trionfo continentale è dello spagnolo Gabriel Escobar Mascuñano, che sconfigge per decisione non unanime il bulgaro Daniel Asenov (4-1). Un combattimento, quello ...

Sana 2019 - dalla rivoluzione verde a quella bio : oltre 900 espositori per un evento ancora più sostenibile : La 3ª edizione di SANA, Salone internazionale del biologico e del naturale, si terrà a Bologna dal 6 al 9 settembre 2019. Organizzato da BolognaFiere, in collaborazione con AssoBio e FederBio, con il patrocinio del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il supporto di ITA, Italian trade agency, SANA è molto di più di un evento fieristico: è la destinazione per il business collegato al mondo del biologico, la ...