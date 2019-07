Ragusa | la Cassazione conferma la sentenza Vent' anni al marito | Lui | Non ho fatto

Omicidio Roberta Ragusa : la Cassazione conferma 20 anni al marito Antonio Logli : Anche la Corte di Cassazione ha confermato la condanna a vent’anni di reclusione per Antonio Logli, accusato dell’Omicidio e della distruzione del cadavere della moglie Roberta Ragusa. La donna è scomparsa nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012 dalla sua casa di Gello, nel comune di San Giuliano Terme, nel pisano e non è mai più stata ritrovata. Secondo la Suprema Corte era inammissibile il ricorso della difesa dell’imputato e diventa ...

