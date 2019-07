Pedullà | “Non solo James Rodriguez | Giuntoli in missione Spagna anche per un attaccante”

forzazzurri

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Noninper un attaccante. Lo annuncia AlfredoNon, per il quale il club azzurro sembra ormai ad un passo dal definire l’ accordo con il Real Madrid, inè inper un attaccante. Una prima punta giovane e talentuosa che risponde al nome di Rodrigo. Il ds azzurro, quindi, trattacon il Valencia, a darne notizia è l’ esperto di calciomercato Alfredoattraverso il suo sito internet. “Occhio ai depistaggi. Cristianoha lasciato l’Italia per volare in. Madrid per convincere il Real a cedere? Di sicuro, quello diè un nome molto caldo, da sempre caldo, ma i tempi non saranno brevissimi nel continuo braccio di ferro. Ma lapuò comprendere altri obiettivi segreti. Non tanto segreti visto che vi abbiamo ...

