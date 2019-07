Milano | oltraggiata per la seconda volta la panchina in memoria delle donne deportate

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2019) E’ stata nuovamentelaina Ravensbruck. Lasi trova vicino alla casa dellanel quartiere Isola di. A dare la notizia è stato Roberto Cenati, presidente dell’Anpi provinciale, che alla domanda riguardante una nuova ed eventuale restaurazione garantisce senza esitazione che sarà fatta entro pochi giorni. Laera stata ridipinta sabato 6 luglio su iniziativa dell’associazione Elica Rossa, dopo essere stata danneggiata il 3 luglio. Il ripetersi dell’atto fa pensare che si tratti di un chiaro messaggio e non di una “goliardata”. “Si tratta di un oltraggio alla-afferma Cenati a ilfattoquotidiano.it – Per questo lo consideriamo grave e riteniamo che si tratti di un atto provocatorio. E’ stato colpito un simbolo”. Ravensbruck è stato il più grande campo di concentramento femminile, situato a 90 km ...

