Marco Vannini Ciontoli | telefonata 118 | audio choc portami a casa | Chi l' ha

La mamma di Vannini e il suo avvocato : “Il prossimo passo sarà dire che Marco si è suicidato. Disgusto per l'intervista di Ciontoli" : “Il prossimo passo sarà dire che Marco si è suicidato”: ad affermarlo è l’avvocato Celestino Gnazi, legale di Marina Conte, madre del compianto Marco Vannini. Le parole sono state pronunciate nel corso della puntata di “Quarto Grado” andata in onda il 7 luglio su Rete 4.Ad intervenire nel corso del programma condotto da Gianluigi Nuzzi anche la stessa Marina Conte, che ha sottolineato nuovamente ...

Storie Maledette - la mamma di Marco Vannini contro Franca Leosini : "Mi ha fatto male sentirmi appellare come la Madonna Addolorata" : Il doppio appuntamento speciale di Storie maledette, andato in onda recentemente su Rai 3, dedicato all'omicidio di Marco Vannini, che ha consistito in una lunga intervista di Franca Leosini ad Antonio Ciontoli, condannato in appello a 5 anni, non è piaciuto alla famiglia del giovane di Ladispoli morto a soli 20 anni.L'avvocato della famiglia Vannini ha deciso di rivolgersi direttamente ai vertici Rai, rendendo pubblica una lettera ...

Marina Conte - madre di Marco Vannini : "Signora Leosini - mi ha fatto male sentirmi definire da lei 'Madonna Addolorata'. Non mi nomini più o mi descriva per quello che sono" : “Mi ha fatto male sentirmi appellare ‘Madonna Addolorata’ e ‘madre disperata’. Non lo sono affatto”: a parlare è Marina Conte, mamma di Marco Vannini, rivolgendosi alla conduttrice Franca Leosini tramite Facebook. La donna ha voluto rispondere alla giornalista di “Storie maledette” che, durante l’intervista ad Antonio Ciontoli, l’aveva definita in questi termini: “La madre ...

Storie Maledette - Antonio Ciontoli in lacrime davanti a Franca Leosini : “Quanto vale la vita di Marco Vannini? L’ergastolo” : “Oggi sono una persona fragile, vulnerabile. Ho perso l’autostima e qualsiasi certezza, ma cerco uno spiraglio da parte dei genitori di Marco”. Alla fine della lunga intervista condotta dalla conduttrice del programma di Rai3 Storie Maledette Franca Leosini, Antonio Ciontoli scoppia a piangere nella difficoltà di raccontare “sofferenze troppo intime per dirle in tv”. Nella seconda parte dell’intervista andata in onda ieri sera, la conduttrice ...

La madre di Marco Vannini contro Antonio Ciontoli : "Sono schifata" : Marina Conte, la madre di Marco Vannini, è indignata per l’intervista rilasciata da Antonio Ciontoli a Rai Tre su “Storie Maledette”. La 54 enne non si dà pace per la morte del figlio, avvenuta nel 2015, e le parole del reo confesso non attenuano questo sentimento. Ne parla al Corriere. “Non ho guardato il programma per scelta. L’ho registrato e pensavo di poter aspettare di essere pronta. Ma oggi ...

La famiglia di Marco Vannini : "Perdono a Ciontoli? Mai. Non siamo stati avvertiti dell'intervista" : “Spero che un giorno i genitori di Marco perdonarmi”, ha detto Antonio Ciontolinell’intervista rilasciata a Franca Leosini in “Storie Maledette”. “Il perdono per la morte di nostro figlio? Mai”, era stata la replica dei genitori di Marco Vannini prima ancora che la puntata andasse in onda.Per la prima volta Ciontoli ha raccontato in televisione la sua versione dei fatti e il dramma consumatosi a ...

