L’orto ecologico d’estate | consigli per risparmiare acqua

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Durante l’estate una delle più importanti cure dell’orto è l’irrigazione. Le piante devono avere sempre a disposizione la giusta quantità d’, elemento essenziale per la loro vita e per la loro crescita. Che l’sia un bene prezioso dovremmo saperlo tutti, ma chi si trova a coltivare un orto se ne accorge in modo molto concreto. Una buona pratica ecologica è quella di provare a usare il meno possibile l’proveniente dal rubinetto, facendosi bastare quella piovana, che può essere raccolta con bidoni o cisterne. Nel nostro ortobisognerà fare particolare attenzione a non sprecare, calibrando le irrigazioni solo quando sono necessarie. Non esiste una regola precisa che stabilisce quantarichiede un orto: dipende dal tipo di terreno, dal clima e da quali verdure sono state piantate. Ci sono però alcuni semplicissimi ...

