Il tuo vestito è troppo volgare E una donna viene cacciata da un volo

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Pina Francone Foto dal profilo Twitter di Tisha Rowe La denuncia di una dottoressa indalla Giamaica a Miami, fermata a terra per un outfit sgradito alla compagnia Fatta scendere dall'aereo per un. È quanto ha subito unastatunitense, in viaggio dalla Giamaica a Miami. "Mi hanno sbattuta fuori dall'aereo perché il mio outfit non era appropriato". Tisha Rowe, medico di famiglia, ha raccontato sui social la sua disavventura con l'American Airlines, così come riportato dal Messaggero. Il medico di famiglia era all'aeroporto di Kingston quando una hostess di terra l'ha bloccata chiedendole di indossare una giacca per coprirsi, in quanto il suo abbigliamento era offensivo, altrimenti non avrebbe potuto volare insieme al figlio. "Ho un corpo molto sinuoso, adoro i colori vivaci. Ma non è. Non è inappropriato. Se quell'avesse ...

