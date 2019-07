Gazzetta | James telefona ad Ancelotti

Gazzetta : il Napoli a Madrid fa la sua ultima offerta per James : Giuntoli è ancora a Madrid e tratta ad oltranza con Florentino Perez. Questa la versione della Gazzetta dello Sport sulla trattativa per James Rodriguez. Il ds del Napoli sarebbe ancora nella capitale spagnola dopo che ieri aveva incontrato il presidente dei blancos e successivamente era volato a Valencia per parlare invece di Rodrigo. Una lunga giornata per Giuntoli che adesso tratta con alcuni emissari di Florentino. Il Real ha rifiutato ...

Gazzetta : Giuntoli incontra Mendes a Madrid. James si potrebbe chiudere in 24-48 ore : James ci siamo. Sembra che si stia avvicinando l’epilogo della trattativa di James Rodriguez al Napoli. Non ci sono indiscrezioni, solo la notizia arrivata ieri in serata che il ds azzurro Cristiano Giuntoli è volato a Madri per incontrare il procuratore del colombiano Mandes. La Gazzetta dello Sport mette la notizia in prima pagina, segno che qualcosa si sta muovendo davvero. Secondo il quotidiano sportivo si potrebbe chiudere in 24-48 ...

James Rodriguez-Napoli - Gazzetta annuncia : “Blitz di Giuntoli a Madrid - accordo vicino” : James Rodriguez-Napoli. Sembra giungere ad un epilogo l’ affare più chiacchierato delle ultime settimane. Il ds del club partenopeo è volato nella Capitale spagnola per presentare l’ offerta finale al Real e cercare di portare alle pendici del Vesuvio il fantasista colombiano. Di seguito i vari passaggi riportati dall’ edizione online de ‘La Gazzetta dello Sport’. James Rodriguez-Napoli. “Il d.s. del ...

Gazzetta : L’Atletico non preoccupa Ancelotti - è sicuro che James arriverà : “ll rischio è forte, c’è la possibilità che la trattativa per James Rodriguez possa essere interrotta nelle prossime ore. Non dal Napoli, ovviamente, che sul talento colombiano vuole costruire il proprio progetto tecnico.” Ma nonostante la discesa in campo dell’Atletico, secondo la Gazzetta dello Sport, Ancelotti è sereno e aspetta che James arrivi da lui “L’entrata delL’Atletico Madrid, in ogni modo, pare che non ...

Gazzetta : l’Atletico offre 45 milioni per James Rodriguez : Forse sembrava troppo facile il modo disinvolto con cui De Laurentiis stava affrontando il mercato del Napoli. L’aver portato a casa quasi subito Manolas e avere un accordo con James Rodriguez da mesi era segno che qualcosa stava cambiando, che il club voleva fare la differenza e sfida la Juve. Ma mentre fino a ieri l’affare James era praticamente in dirittura d’arrivo, con pochi dettagli che mancavano all’appello, oggi ...

Gazzetta : James-Napoli - solo Mendes può convincere il Real Madrid : Il Napoli non ha intenzione di mollare James Rodriguez, nonostante la resistenza del Real Madrid. Si è andati troppo avanti nelle trattative, il colombiano ha espresso la sua preferenza per il club partenopeo, ma soprattutto Ancelotti lo aspetta per elevare il livello tecnico del Napoli. De Laurentiis non vuole sganciare i 42 milioni che chiede il Real e cerca di ottenere l’attaccante con una formula li prestito oneroso. Se qualcuno può ...

James Rodriguez e Icardi - Gazzetta : Napoli pronto a chiudere il doppio colpo! Il piano di ADL : James Rodriguez e Icardi, Gazzetta: Napoli pronto a chiudere il doppio colpo! James Rodriguez e Icardi, Gazzetta: Napoli pronto a chiudere il doppio colpo! Rumors ed indiscrezioni si susseguono senza soste nelle ultime ore, stiamo seguendo da vicino la fase di approccio del club azzurro, attraverso i maggiori esperti e quotidiani Nazionali. Per il possibile doppio colpo il Napoli si muove tenendo ben presente le difficoltà per portare ...

Gazzetta : sarebbe uno smacco se James Rodriguez finisse altrove : La Gazzetta dello Sport parla dell’affare James Rodriguez a Napoli e dell’intenzione di De Laurentiis di chiudere prima della fine del ritiro per portare il colombiano in ritiro ai tifosi Ma il mercato è folle e nulla può mai essere dato per scontato. C’è sempre una possibilità, sebbene remota che l’affare non si riesca a fare perché non si trovi l’accordo con il Real o perché arrivi una nuova pretendente disposta a ...

Gazzetta : De Laurentiis vuole portare James a Dimaro - ma col Real le posizioni sono ancora distanti : La Gazzetta dello Sport rilancia la tesi secondo cui il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe in progetto di portare James Rodriguez a Dimaro non appena chiuso l’accordo. Ovviamente non c’è certezza dei tempi con cui si possa chiudere, ma trapela ottimismo. In ogni caso il progetto c’è. De Laurentiis avrebbe immaginato di far arrivare James tra il 22 e il 23 a ridosso dell’amichevole con la Cremonese per ...

Gazzetta : Sarà una lunga partita a scacchi tra De Laurentiis e Florentino per James Rodriguez : La Gazzetta dello Sport riporta le ultime sulla partita a scacchi che si sta giocando tra De Laurentiis e Florentino Perez. Una partita che vede purtroppo in vantaggio i bianchi, ma il presidente non è disposto a cedere ed anzi più il gioco si fa duro e più insiste. La situazione del Blancos è molto semplice Nonostante già abbia speso oltre 300 milioni sul mercato (Hazard, Mendy & Co.), il Real vanta una liquidità di cassa di 180 milioni di ...

Gazzetta : L’arrivo di James e Lozano passa per l’addio di Insigne : La Gazzetta dello Sport di oggi sottolinea che la strada per arrivare a James Rodriguez e Hirving Lozano passa per Lorenzo Insigne. Certo, perché il Napoli, come ha più volte affermato De Laurentiis, non farà mai il passo più lungo della gamba, ha quindi bisogno di vendere per poter comprare entrambi i calciatori. E Lorenzo è la cessione più probabile, sia perché il presidente ha ricordato che ha spesso chiesto di andarsene in passato, sia ...

Gazzetta – Napoli - partito l’assalto a James Rodriguez e Veretout : il punto : Gazzetta – Napoli, partito l’assalto a James Rodriguez e Veretout: Gazzetta – James Rodriguez e Veretout. Grandi manovre all’ orizzonte per il club di Aurelio De Laurentiis che quest’ anno è partito spedito per chiudere le trattative prefissate con una certa velocità. Il Napoli ha chiuso il colpo Manolas ed ora si prepara a regalare al tecnico Carlo Ancelotti, ulteriori pedine per il suo scacchiere tattico. E ...

Gazzetta : Che fenomeno James Rodriguez : La Gazzetta dello Sport esalta la prestazione di James Rodriguez in Copa America. Il colombiano si è reso protagonista come accadde anche nel Mondiale 2014. I numeri parlano da soli. 12 occasioni da rete in 4 partite Significa che James è tornato nel cuore del gioco, come piace a lui. E come piace a Carlo Ancelotti che cerca giocate imprevedibili per aprire le difese avversarie più chiuse. Ma non è solo una questione di freddi numeri, ...

Gazzetta : Anche il Cholo vuole James - ma il Napoli resta favorito : Spunta la pista Atletico Madri per James Rodriguez. La formazione del Cholo avrebbe deciso di dare battaglia al Napoli per il colombiano e disturbare una trattativa che aveva i presupposti per chiudersi a breve. Ma la Gazzetta dello Sport avanza l’ipotesi che il Real Madri non prenderebbe mai in considerazione l’idea di vendere James e rafforzare la sua diretta rivale cittadina. Il Napoli resterebbe dunque il pole per il colombiano ...