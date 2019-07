Formula 1 | Horner sicuro | “Verstappen ama la Red Bull | vincerà il titolo con la nostra

sportfair

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Il team principal della Redha sottolineato come Verstappen ami rimanere a Milton Keynes, indipendentemente dal suo contratto La vittoria ottenuta in Austria ha rasserenato l’ambiente in casa Red, dove cominciavano ad allungarsi i musi per il gap incamerato nelle prime otto gare da Mercedes e Ferrari. AFP/LaPresse Il successo di Verstappen ha acceso invece i riflettori sulla scuderia di Milton Keynes, impegnata adesso a blindare il proprio alfiere per evitare che scappi via. Sulla questione è intervenuto, facendo un po’ di chiarezza: “ci sono un sacco di speculazioni riguardo il contratto di Max. Ci sono criteri di rendimento in tutti i contratti dei top driver, che probabilmente si possono trovare negli accordi sottoscritti anche dai piloti di Mercedes e Ferrari. La vittoria in Austria non cambia nulla per quanto ci riguarda, e al di là dei ...

