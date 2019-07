Esame avvocati | bocciati in 2 200 e a Napoli scoppia la rivolta sul web

ilmattino

(Di mercoledì 10 luglio 2019)di avvocato, più della metà non ce l?ha fatta a superare la prova scritta che si è tenuta lo scorso dicembre a. Trend positivo rispetto ai record di...

zazoomblog : Esame avvocati bocciati in 2200: a Napoli scoppia la rivolta sul web - #Esame #avvocati #bocciati #2200: a - bassairpinia : Esame avvocati Napoli, il 50% dei candidati bocciati. Sono 2200 quelli che non hanno superato gli scritti. Ecco i n… - borrelliluigim : Esame avvocati, bocciati in 2200: a #Napoli scoppia la rivolta sul web... -