Ecco una nuova proteina che neutralizza i virus

Wimbledon – Il cooldown di Serena Williams è tenerissimo : Ecco com’è il post-partita di una mamma-atleta [VIDEO] : Serena Williams da applausi: il cooldown post quarti di finale a Wimbledon con la figlia Olympia è da applausi Serena Williams è in semifinale a Wimbledon: la tennista statunitense, numero 10 del ranking WTA ha eliminato ieri la connazionale Riske nei quarti di finale del terzo Slam stagionale, in corso sui campi in erba dell’All England Lawn and Croquet Club e adesso si gode un po’ di meritato relax in vista della semifinale ...

Cindy Bruna : Ecco la mia pagella dei suoi look : Cindy Bruna è una delle donne più belle del mondo. Top model e angelo di Victoria’s Secret, ha senza dubbio un fisico perfetto. Non è sempre detto però che sappia valorizzarsi nel modo giusto… vediamo la mia pagella dei suoi look. Cindy Bruna, la pagella del look: con il blazer dress Prendere nota: il blazer dress (il suo è Maison Margiela) con stivale cuissardes (questi sono Saint Laurent) sta bene a chi ha gambe e proporzioni come ...

Ecco i 10 segnali che ti permettono di smascherare una persona falsa : È difficile individuare la veranatura di una persona, questo vale soprattutto per lepersone false che il più delle volte indossano una maschera per apparire come in realtà non sono. Non è mai troppo tardi per… L'articolo Ecco i 10 segnali che ti permettono di smascherare una persona falsa proviene da Essere-Informati.it.

Le colline del prosEcco patrimonio Unesco sono una sciagura : Il prosecco smentisce Platone: non è vero che kalòs kai agathòs, che il bello corrisponde al buono. Visto che le vigne del prosecco ormai targato Unesco sono davvero belle mentre il vino che vi si produce davvero non è buono. Purtroppo (dico purtroppo perché amo Conegliano, città di grandi pittori e

Il prosEcco patrimonio Unesco è una sciagura : Il prosecco smentisce Platone: non è vero che kalòs kai agathòs, che il bello corrisponde al buono. Visto che le vigne del prosecco ormai targato Unesco sono davvero belle mentre il vino che vi si produce davvero non è buono. Purtroppo (dico purtroppo perché amo Conegliano, città di grandi pittori e

Ecco perché conoscere qualcuno dei pesci può essere la fortuna più grande della tua vita : Sono molte le persone che fanno affidamento all’oroscopo per avere un’anteprima su una persona, per poi avere una conferma o una smentita dalla realtà. Chi è appassionato di oroscopo conoscerà la… L'articolo Ecco perché conoscere qualcuno dei pesci può essere la fortuna più grande della tua vita proviene da essere-Informati.it.

Le Colline del prosEcco Patrimonio UNESCO : “Una bella notizia per tutto il sistema-Paese” : “Le Colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene sono da oggi Patrimonio mondiale dell’Umanità. Il riconoscimento dell’UNESCO è una bella notizia per tutto il sistema-Paese“: lo ha scritto su Facebook il vicepremier e ministro del Lavoro e Sviluppo economico, Luigi Di Maio. “Un grazie va in particolare ai grandi professionisti, di ogni settore, che ogni giorno lavorano per fare del prosecco uno dei vini più ...

Destiny 2 : Ecco un assaggio della Luna dell'espansione Ombre dal Profondo : Al GuardianCon di questa settimana, Bungie ha offerto nuovi dettagli su Ombre del Profondo, la nuova espansione di Destiny 2 in arrivo a settembre.Come riporta Eurogamer.net, lo studio per l'occasione ha presentato un breve trailer che mostra l'affascinante e tetra ambientazione della Luna. Come probabilmente saprete, la Luna era una delle location principali del primo capitolo della serie, ma i giocatori di Destiny 2 noteranno subito le ...

Ecco il succo di Breuss che promette di sconfiggere i tumori. Ovviamente è una fake news : La digiunoterapia proposta da Breuss comporta il consumo quotidiano di succo di barbabietola e altri ortaggi per guarire dal cancro. Ma davvero funziona? A sentire Breuss, sì. Nel suo libro Cancro, leucemia e altre malattie apparentemente incurabili sono guaribili con metodi naturali, scritto verso la fine degli anni 80 del secolo scorso, questo naturopata austriaco riportò le testimonianze di numerose persone che sarebbero guarite dal tumore ...

L'Ama ha una settimana per ripulire Roma - Ecco l'ordinanza della Regione : Entro una settimana Ama dovrà provvedere alla raccolta dei rifiuti che giacciono in terra nelle strade in tutto il territorio di Roma. In 3 giorni la partecipata del Campidoglio dovrà dotarsi anche di 300 nuovi cassonetti stradali mentre in 7 sarà chiamata ad incrementare il suo parco mezzi per minimizzare il tempo di permanenza di rifiuti in strada. Lo impone l'ordinanza firmata oggi dalla Regione Lazio per contrastare la crisi ...

C'era una volta Napoli Est : Ecco il palazzo degli orrori al centro di Ponticelli : Ci sono luoghi a Napoli dove l?emergenza terremoto è appena finita. Dove il tempo si è fermato tra le macerie in strada e dove gli espropri per la ricostruzione, sono terminati...

Eclissi parziale di Luna il 16 luglio : Ecco come fotografarla : Il 16 luglio si verificherà un’Eclissi parziale di Luna visibile anche dall’Italia, un fenomeno astronomico sempre suggestivo da ammirare

Calciomercato Juventus Bonucci : c’è una nuova pista - Ecco le richieste : Calciomercato Juventus Bonucci: le trattative bianconere entrano finalmente nel vivo e la società sta cercando di fare cassa per chiudere gli affari non ancora definiti: De Ligt per la difesa, ma soprattutto Zaniolo, Chiesa e Icardi per completare gli altri reparti. Se in avanti il principale indiziato a lasciare la squadra è l’argentino Higuain, che […] More

Una Vita anticipazioni - cambia il vigilante : via PAQUITO - Ecco chi arriva… : Cambio di vigilante a Una Vita: nelle prossime puntate italiane della telenovela, PAQUITO (Josè Maria Sacristan) deciderà infatti di lasciare il suo incarico e al suo posto subentrerà l’integerrimo Cesareo (Cesar Vea). L’ingresso, che avverrà nel corso dell’episodio 787, non passerà inosservato ai telespettatori… Una Vita, trame: PAQUITO lascia il suo incarico Le anticipazioni segnalano che PAQUITO, dopo essere diventato ...