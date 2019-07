Di Maio avverte Salvini | Con il M5s mai condoni e Autonomia spacca-paese

Di Maio contro il circo mediatico sulla Sea Watch. E avverte l'Europa : "Vi sveglieremo" : "Carola Rackete, comandante della Sea Watch, è stata arrestata dopo aver disobbedito all'alt della Guardia di Finanza, speronando una motovedetta nel tentativo di attraccare nel porto di Lampedusa. E per questo verrà processata, come è giusto che sia, perché ha violato la legge dello Stato italiano, rischiando di creare un danno anche ai nostri uomini e donne in uniforme, che ringrazio per il lavoro che svolgono ogni giorno a ...

I sindacati chiedono un incontro urgente a Di Maio sull'Ilva. Boccia avverte : "Rischio che Mittal lasci" : I sindacati metalmeccanici (Fiom, Uilm e Fim) hanno chiesto un tavolo di monitoraggio urgente al ministro Luigi Di Maio sull’ex Ilva di Taranto. “Il ricorso da parte di Arcelor Mittal alla Cig per 1.400 lavoratori, in ragione delle difficoltà congiunturali del mercato, il percorso di approvazione del dl Crescita con le norme riguardanti lo stabilimento di Taranto, reclamano la necessità di una sede e di ...

Saremo responsabili ma non fessi - dobbiamo lealtà ai cittadini! Luigi Di Maio avverte l’Ue : Luigi Di Maio ha chiuso questa mattina la campagna elettorale del candidato sindaco pentastellato a Sassari. Il leader M5S ha parlato dei vitalizi, reintrodotti dalla giunta regionale di centrodestra, accusandola di pensare solo ai propri interessi. Ha poi commentato le trattative in corso con l'Ue, dichiarando: "Saremo responsabili ma non fessi. Se pensano di farci tagliare i servizi, dal governo italiano troveranno un muro di cemento".

Arresto Arata - Luigi Di Maio avverte la Lega : “La politica deve saper prendere le distanze” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, commenta l'Arresto di Paolo Arata lanciando un messaggio alla Lega e a Matteo Salvini: "In questo caso la puzza di bruciato si sentiva da lontano. Ogni volta che c'è un minimo sospetto su qualcosa, in cui emergono Legami con la corruzione e la mafia, la politica deve saper subito prendere le distanze”.Continua a leggere

Conte avverte Di Maio e Salvini : dialogo con la Ue o lascio : L'intenzione di affondare il coltello non c'è. A Bruxelles in questi giorni si discute molto di nomine, oltre che di Brexit, e il problema dei conti pubblici italiani può...

Whirlpool - Di Maio avverte i vertici : «Non si prende per il c... lo Stato italiano». E l'azienda apre : «Troveremo soluzioni» : «Ci aggiorniamo nei prossimi giorni. Intanto blocchiamo gli incentivi concessi». Il ministro del lavoro Luigi Di Maio ha concluso così il vertice al Mise con Whirlpool sulla...

Di Maio avverte Salvini : 'Chi tradisce questo contratto è sleale verso il Paese' : Le tensioni nel Governo, nonostante gli avvertimenti del Premier Conte, sembrano aumentare. In quanto a molti sembra sempre più evidente che Salvini abbia intenzione di far cadere l'esecutivo, Di Maio ora ha lanciato un avvertimento al leader della Lega, dichiarando che tradire il contratto significa tradire tutto il paese. Il capo del Movimento 5 Stelle chiede inoltre un maggior rispetto per i ministri pentastellati, vittima sempre più spesso ...

"Basta liti o mi dimetto". Conte avverte Di Maio e Salvini : Nel suo atteso discorso al Paese, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha chiesto ai due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, di chiarire se intendono proseguire con l'esperienza di governo o mantenere i toni visti in campagna elettorale, magari auspicando il voto anticipato. In questo caso, Conte rimetterà il mandato. "Non mi presterò in nessun modo a vivacchiare a galleggiare", ha detto il presidente del Consiglio in ...