huffingtonpost

(Di mercoledì 10 luglio 2019) La parola “cuntu” è un termine dialettale siciliano: il cuntista racconta storie epico-cavalleresche, anche se nessuno sa con esattezza quando siano arrivate in Sicilia.Niente a che vedere però con il cantastorie che è un narratore di fatti di cronaca: una guarigione miracolosa, un fatto di sangue, il ritrovamento di una persona che si credeva perduta, l’equivalente della cronaca nera ammannita in abbondanti dosi nei giornali di provincia, ma immancabile anche nei telegiornali nazionali.Il cuntista, di quella non si occupa, porta invece con sé una spada a forma di croce (di legno o di ferro) “che gli serve ora per dar fendenti in aria, ora per dare ritmo alle battaglie”, usa il movimento del corpo per amplificare il ritmo sincopato del suo racconto destinato - un tempo, - a un pubblico per lo più illetterato che si ...

HuffPostItalia : Da Cuticchio pupi, paladini e ampolle sulla luna. La follia resta tutta qui sulla Terra - DateDarte : La Macchina dei Sogni: i Pupi di Mimmo Cuticchio vanno sulla Luna - palermo24h : La macchina dei sogni si sdoppia: il teatro dei Pupi di Cuticchio al Riso e a Terrasini -