Calciomercato 10 luglio | Napoli su Rodrigo | l' Inter più vicina a Dzeko | Murillo alla Samp

LIVE Calciomercato - le notizie di oggi 9 luglio : James Rodriguez vicino al Napoli. De Ligt-Juve c’è fiducia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE 19.25: Il Napoli è sempre più vicino a James Rodriguez. Prosegue la missione a Madrid del d.s. Giuntoli. L’opera di convincimento sta dando i suoi frutti. L’affare potrebbe sbloccarsi in settimana 17.15: L’Inter prova a chiudere per Barella. L’agente del calciatore del Cagliari è in sede per un summit […] L'articolo LIVE Calciomercato, le notizie di oggi 9 luglio: James Rodriguez ...

LIVE Calciomercato - le notizie di oggi 9 luglio : l’Inter chiude per Barella. De Ligt-Juve c’è fiducia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE 17.15: L’Inter prova a chiudere per Barella. L’agente del calciatore del Cagliari è in sede per un summit con la dirigenza nerazzurra. 15.55: La stampa inglese rilancia l’interessamento dell’Everton per Kean. Il club di Premier sarebbe disposto a offrire più di 30 milioni di sterline per il giovane attaccante […] L'articolo LIVE Calciomercato, le notizie di oggi 9 luglio: ...

Calciomercato 9 luglio : Napoli su Elmas - la Roma sonda Seri - Krunic è del Milan : Anche oggi 9 luglio il Calciomercato in Serie A continua ad essere davvero bollente. Tra rumors, voci, sussurri e trasferimenti ufficiali non c'è davvero mai da annoiarsi. Tutte le squadre della massima Serie sono impegnate per farsi trovare pronte all'appuntamento con le prime sfide stagionali. Riusciranno Inter e Napoli a colmare il gap con la Juventus? Proviamo a riepilogare cosa è successo nella giornata odierna. Le mosse di Juventus, Inter, ...

LIVE Calciomercato - le notizie di oggi 9 luglio : De Ligt-Juve si chiude. L’Everton tenta Kean : CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE 15.55: La stampa inglese rilancia l’interessamento dell’Everton per Kean. Il club di Premier sarebbe disposto a offrire più di 30 milioni di sterline per il giovane attaccante della Juve. 15.00: Proseguono le indiscrezioni sul futuro di Veretout. Stando a Sportmediaset, il centrocampista della Fiorentina preferisce il Milan alle altre […] L'articolo LIVE Calciomercato, le notizie di oggi 9 ...

LIVE Calciomercato - le notizie di oggi 9 luglio : De Ligt-Juve si chiude. Veretout vuole il Milan : CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE 15.00: Proseguono le indiscrezioni sul futuro di Veretout. Stando a Sportmediaset, il centrocampista della Fiorentina preferisce il Milan alle altre pretendenti. 11.00: Il Napoli vuole chiudere per James Rodriguez. Atteso un blitz del d.s. Giuntoli a Madrid per cercare l’intesa definitiva con il Real. 10.20: Il Milan sarebbe in […] L'articolo LIVE Calciomercato, le notizie di oggi 9 luglio: De ...

LIVE Calciomercato - le notizie di oggi 9 luglio : De Ligt-Juve ci siamo. James Rodriguez - blitz del Napoli : CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE 11.00: Il Napoli vuole chiudere per James Rodriguez. Atteso un blitz del d.s. Giuntoli a Madrid per cercare l’intesa definitiva con il Real. 10.20: Il Milan sarebbe in vantaggio nella corsa a Veretout che coinvolge anche Roma e Napoli. Il giocatore si sta allenando con la Fiorentina in attesa […] L'articolo LIVE Calciomercato, le notizie di oggi 9 luglio: De Ligt-Juve ci siamo. James Rodriguez, blitz ...

LIVE Calciomercato - le notizie di oggi 9 luglio : De Ligt-Juve ci siamo - Milan avanti su Veretout.Barella-Inter si chiude : CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE 10.20: Il Milan sarebbe in vantaggio nella corsa a Veretout che coinvolge anche Roma e Napoli. Il giocatore si sta allenando con la Fiorentina in attesa della cessione 9.50: La Juventus ha l’intesa con De Ligt. Lo riporta la Gazzetta dello Sport stando alla quale la trattativa è in […] L'articolo LIVE Calciomercato, le notizie di oggi 9 luglio: De Ligt-Juve ci siamo, Milan avanti su ...

Calciomercato martedì 9 luglio : Juve - grana Perin. Napoli-James Rodriguez - ora si chiude. Roma-Higuain - si può : Calciomercato 9 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi martedì 9 luglio. INTER– Assalto totale per Barella e fumata bianca in arrivo. Il centrocampista del Cagliari passerà in maglia nerazzurra sulla base di un’offerta da 45 milioni di euro più eventuali bonus. Barella rappresenta un chiaro obiettivo chiesto espressamente da Antonio Conte. JuveNTUS– Ore calde […] L'articolo Calciomercato martedì 9 luglio: Juve, grana ...

Calciomercato Roma - ultime notizie : il punto ad inizio Luglio : Calciomercato Roma, ultime notizie: il punto ad inizio Luglio La bufera su Roma sembra placarsi per lasciare spazio alla nascita della nuova stagione targata Fonseca. Periodo difficile quello vissuto dall’ambiente Romanista. A partire dalla fine del campionato i malumori dei tifosi non erano nascosti e gli addii di tre pilastri giallorossi non han fatto altro che rincarare le critiche. Claudio Ranieri in primis, al quale la ...

Calciomercato Serie A news 8 luglio : Icardi-Juve colpo possibile - e l'Inter va su Dzeko : Anche oggi lunedì 8 luglio continuano i rumors di Calciomercato in Serie A. Qualche big già si è radunata, altre lo faranno a breve. L'unica certezza è che tutte stanno cercando di rinforzarsi in queste settimane per farsi trovare pronte al prossimo campionato. La Juventus si è mossa con largo anticipo prendendo Rabiot e Ramsey, ma il club bianconero non vuole fermarsi. Ma nemmeno Inter e Napoli, le due principali rivali per lo scudetto. ...

Calciomercato lunedì 8 luglio : De Ligt-Juve - ora ci siamo - Raiola conferma! Roma : El Shaarawy-Shanghai - UFFICIALE : Calciomercato 8 luglio- Ecco tutte le trattative di giornata di oggi lunedì 8 luglio. JUVENTUS– Secondo quanto rivelato da Mino Raiola ai microfoni di “De Teleegraf”, De Ligt e i bianconeri avrebbero raggiunto un accordo totale per il passaggio in bianconero del centrale olandese. Ora non resta che aspettare l’accordo tra la Juventus e l’Ajax. […] L'articolo Calciomercato lunedì 8 luglio: De Ligt-Juve, ora ci ...

Calciomercato domenica 7 luglio : Barella-Inter - è fatta. Juve : rilancio per Icardi - scelto futuro Perin : Calciomercato 7 luglio- Ecco tutte le trattative di giornata di oggi domenica 7 luglio. INTER– Fumata bianca e decisiva per Barella. Il centrocampista dell’Inter ha detto si al club nerazzurro. Nelle prossime ore visite mediche e firma sul nuovo contratto con ufficialità. Passi avanti anche per Dzeko e Lukaku. JuveNTUS– Non solo De Ligt, la […] L'articolo Calciomercato domenica 7 luglio: Barella-Inter, è fatta. Juve: ...

Calciomercato sabato 6 luglio : De Ligt-Juve - ci siamo. Inter - ecco Dzeko. Napoli - James Rodriguez ad un passo : Calciomercato 6 luglio- ecco tutte le trattative di oggi sabato 6 luglio. JUVENTUS– Vicina la fumata bianca per l’affare De Ligt. Il difensore dell’Ajax sarebbe pronto a vestire bianconero. Accordo totale tra il giocatore e i bianconeri, pochi dettagli per l’accordo tra le due società. 80 milioni la richiesta dell’Ajax, circa 65 milioni l’offerta bianconera. […] L'articolo Calciomercato sabato 6 luglio: ...

Calciomercato venerdì 5 luglio : Bennacer-Milan - è fatta. Napoli su Icardi. Higuain apre alla Roma : Calciomercato 5 luglio- Ecco tutte le trattative di venerd’ 5 luglio. JUVENTUS– Ufficializzato Buffon, i bianconeri concentreranno le loro attenzioni su De Ligt. Prima offerta ufficiale presentata da Paratici, cifra intorno ai 70 milioni di euro. L’Ajax ne chiede circa 10 in più. Prossimi giorni decisivi. Napoli– Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, il […] L'articolo Calciomercato venerdì ...