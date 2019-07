Universiadi Napoli 2019 – Tiro con l’Arco | concluse le qualificazioni al Partenio | domani

Medagliere Universiadi Napoli 2019 : Italia al sesto posto con nove ori : Le Universiadi 2019 si disputeranno a Napoli dal 3 al 14 luglio, la competizione multisportiva riservata agli sportivi iscritti agli Atenei di tutto il mondo si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. L’evento coinvolgerà non soltanto il capoluogo campano ma tutta la Regione per una festa totale che avrà una ricaduta importante su tutto il territorio a livello economico e di visibilità. Gli atleti si daranno battaglia per la ...

Nuoto - Universiadi 2019 : Silvia Scalia - un lampo d’ORO nei 50 dorso a Napoli : La “Scandone” come il San Paolo. Silvia Scalia fa esultare la piscina partenopea, sede delle Universiadi 2019, come fosse uno stadio di calcio dopo un gol realizzato. I 50 dorso sono suoi e l’ansia da prestazione non c’è più. Oggi è il giorno del successo, oggi è il giorno della vittoria per l’azzurra che in 27″92 si aggiudica l’oro, il primo della squadra italiana della vasca, e si concede la seconda ...

Universiadi 2019 Napoli/ Risultati live 9 luglio : fiorettisti in finale : Universiadi 2019 Napoli: Risultati live di oggi martedi 9 luglio. Il programma delle gare, le finali e gli azzurri che saranno oggi protagonisti.

Tiro a segno - Universiadi Napoli 2019 : Varricchio-Di Martino - un bronzo straordinario nel Mixed Team di pistola. Oro a Taipei : Una medaglia vinta in casa, che ha fatto esplodere di gioia il poligono della Mostra d’Oltremare alle Universiadi 2019 di Napoli. Il Tiro a segno contribuisce quindi al medagliere azzurro nella kermesse partenopea e per farlo sceglie l’ultimo evento in programma: quello del Mixed Team di pistola ad aria compressa dalla distanza dei 10m. Il merito è del padrone di casa Dario Di Martino e della corregionale sannita Maria Varricchio ...

Universiadi Napoli 2019 : tutti gli italiani in gara oggi (martedì 8 luglio). Il programma e gli orari : oggi martedì 9 luglio andrà in scena la quinta giornata delle Universiadi 2019, a Napoli prosegue la competizione multisportiva internazionale riservata agli iscritti agli Atenei di tutto il mondo. Di seguito l’elenco delle specialità in programma e gli azzurri in gara oggi martedì 9 luglio alle Universiadi 2019. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai Due o su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play e su Olympic Channel, in ...

Universiadi Napoli 2019 : programma - orari e tv di oggi (martedì 9 luglio). Come vederle in streaming : oggi martedì 9 luglio andrà in scena la quinta giornata delle Universiadi 2019, a Napoli prosegue la competizione multisportiva internazionale riservata agli iscritti agli Atenei di tutto il mondo. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle gare di oggi martedì 9 luglio alle Universiadi 2019. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai Due o su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play e su ...

LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA : risultati 8 luglio. Altre medaglie dalla scherma - la Nazionale di calcio femminile si gioca l’accesso in semifinale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL medaglieRE DELLE Universiadi. 21:35 ATLETICA – Dodicesimo Enrico Riccobon nelle batterie dei 1500m maschili. 21:31 VOLLEY – Vittoria convincente dell’Italia maschile che regola il Giappone in tre set (25-22, 25-19, 25-19). 21:20 calcio – Dopo 20′ sempre 0-0 tra Italia e Corea del Nord, sono partite meglio le asiatiche già un paio di volte vicine al ...

Nuoto - Universiadi 2019 : le medaglie di legno di Lamberti e di Vendrame a Napoli. Fangio sesta nei 200 rana : Quinta giornata di gare nella piscina Scandone, sede delle specialità natatorie di questa edizione 2019 delle Universiadi. Un day-5 un po’ amaro per i nostri portacolori visto che le medaglie sono state a un passo ma è mancato quel quid per fare la differenza. Negli 800 stile libero uomini Matteo Lamberti (quarto) per soli 2 centesimi non centra un bronzo che avrebbe meritato. Una gara gagliarda, quella del figlio del grande Giorgio, con ...

