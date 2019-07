Un video mostra gli ultimi momenti di vita di un gruppo di alpinisti morti sull' Himalaya

La modalità co-op di Marvel Ultimate Alliance 3 : The Black Order si mostra in un video gameplay : Marvel Ultimate Alliance 3 è in arrivo questo mese e un nuovo filmato dovrebbe fornirvi una buona idea se questo sarà o meno il gioco giusto per voi.Il titolo, che introduce un enorme elenco di eroi Marvel nella lotta contro The Black Order, offre una modalità cooperativa per quattro giocatori. Questo nuovo video di Arekkz, riportato da VG247, mostra proprio la modalità con quattro giocatori che affrontano un esercito di ninja.In questo video, ...

Control : un video mostra i primi 13 minuti di gameplay : Control è il prossimo gioco targato Remedy che arriverà su PC e console verso la fine del prossimo mese. Control è stato già protagonista della nostra anteprima e, ora, grazie a un nuovo video possiamo tornare a vedere in azione questo interessantissimo titolo.IGN, infatti, ha pubblicato un nuovo video gameplay che ci mostra le fasi iniziali del gioco.Leggi altro...

L’Amica Geniale in mostra al MADRE di Napoli - le attrici Ludovica Nasti ed Elisa del Genio all’inaugurazione (video) : Dal 6 luglio scorso si possono scoprire ed ammirare immagini inedite dal dietro le quinte della serie Rai, con L'Amica Geniale in mostra al MADRE di Napoli: si intitola L'Amica Geniale. Visioni dal Set, l'esposizione delle fotografie di Eduardo Castaldo, il celebre e pluripremiato fotoreporter che è stato fotografo di scena ufficiale sul set della serie tratta dal romanzo di Elena Ferrante e diretta da Saverio Costanzo. La mostra è ...

Gears 5 : la modalità Escalation si mostra in video : I ragazzi di The Coaltion hanno presentato la rinnovata modalità multiplayer Escalation di Gears 5 in un nuovo video gameplay.In Escalation due squadre da cinque giocatori si danno battaglia per il dominio di tre punti di controllo sparsi nella mappa. Vince la squadra con più punti alla fine di tredici round, che ottiene il controllo simultaneo di tutte le zone o che azzera le possibilità di rientro degli avversari.All'inizio di ogni match ...

Mutant Year Zero Road To Eden : la nuova espansione Seed of Evil si mostra in un video gameplay : Durante un recente livestream, Funcom e The Bearded Ladies hanno presentato un video gameplay dedicato alla nuova espansione del tattico a turni Mutant Year Zero Road To Eden, ovvero Seed of Evil.Come riporta Nintendo Everything, sappiamo inoltre che l'edizione fisica del gioco sarà disponibile dal 30 luglio su Xbox One, PS4 e Nintendo Switch, questo pacchetto conterrà naturalmente il gioco base più la nuova espansione. Seed of Evil offrirà ai ...

Un video gameplay mostra Control su PC con la tecnologia di ray tracing : Prima dell'uscita di Control il mese prossimo, Dualshockers ha avuto la possibilità di provare il gioco per un lungo periodo di tempo. Fortunatamente, l'approfondita prova è stata registrata in un video.La demo ci permette di conoscere meglio le meccaniche di gioco principali di Control oltre a esplorare il mondo. Se non avete visto molto del gioco fino ad ora, questo video dovrebbe darvi un'idea migliore di come sarà strutturato il titolo e di ...

Pamela Anderson accusa Adil Rami di averla picchiata e in un video mostra le mani ferite : Finisce malissimo al relazione tra Pamela Anderson e Adil Rami. L’ex bagnina di Baywatch ha pubblicato sul suo sito una serie di foto e video che documenterebbero le aggressioni subite da parte del suo ex. Un filmato in particolare mostra la Anderson recarsi in clinica dopo un presunto abuso subito dal calciatore dell’Olympique Marsiglia: “Mi ha schiacciato le mani finché non si sono incrinate. Ho detto ai medici che soffrivo di artrite, non ...

Vampire : The Masquerade Bloodlines 2 si mostra in un nuovo video gameplay : Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 sarà disponibile nel 2020 e oggi gli sviluppatori ci danno l'occasione di assaporare alcune fasi di gameplay iniziali, precisamente la missione in cui bisogna trovare un personaggio di nome Slugg. Il video si concentra sulla diverse possibilità che saranno offerte al giocatore.Come riporta Dualshockers, gli sviluppatori ci mostrano che è possibile approcciare una situazione in diversi modi nel loro RPG ...

Francesco Monte - baci con Isabella in discoteca a Ibiza : Dandolo mostra il video su IG : Quello che fino a ieri era soltanto un gossip, oggi ha trovato conferma in alcuni video che ha reso pubblici Alberto Dandolo: Francesco Monte sta frequentando una ragazza a poco più di un mese dalla fine della sua storia d'amore con Giulia Salemi. Il giornalista, dunque, ha condiviso sul suo account Instagram un paio di filmati che i curiosi hanno registrato di nascosto ieri sera in una nota discoteca di Ibiza: in queste immagini, si vede il ...

The Witcher/ Netflix mostra le prime immagini della serie tv basata sui videogiochi : The Witcher, Netflix ha mostrato nelle scorse ore le prima immagini e la locandina della serie tv basata sugli omonimi videogame

Ponte Morandi - il video mostra la verità sul crollo : immagini impressionanti - cosa ha provocato la tragedia : Ecco perché è crollato il Ponte Morandi, a Genova, il 14 agosto del 2018. In questo video, ripreso da una telecamera di sicurezza della Ferrometal a poche centinaia di metri dal viadotto e trasmesso in esclusiva dal TgLa7 diretto da Enrico Mentana, si vede chiaramente che cosa è successo quel tragic

Formula 1 - Lewis Hamilton ostacola Raikkonen in Q1 : Iceman gli mostra il dito medio [video] : Il britannico ostacola durante il Q1 del Gp d’Austria il finlandese, che reagisce male mostrandogli il dito medio Subito scintille nel Q1 del Gp d’Austria, protagonisti Lewis Hamilton e Kimi Raikkonen. Il britannico ostacola il finlandese durante il suo giro lanciato, scatenando la reazione di Iceman che gli mostra immediatamente il dito medio. Un gesto davvero forte del pilota dell’Alfa Romeo Racing che, subito dopo, ...

The Surge 2 si mostra in un nuovo video diario di sviluppo : The Surge 2 sarà disponibile dal 24 settembre per PlayStation 4, Xbox One e PC, ma prima di rituffarsi armati di ascia in questo mondo sci-fi post-apocalittico, ascoltiamo il team di sviluppo Deck13, che in questo nuovo video ci racconta del mondo di gioco, i suoi pericoli e le novità introdotte in The Surge 2. Il Dev Gameplay Walkthrough è narrato da Adam Hetenyi, Capo del reparto Game Design ...

Anticipazioni Temptation 2ª puntata - Filippo mostra un video ad Andrea lontano dal falò : La seconda puntata di Temptation Island si preannuncia ricca di colpi di scena: Witty Tv, infatti, ha anticipato che lunedì prossimo il pubblico assisterà a qualcosa che non è mai accaduto nelle precedenti edizioni del reality. Filippo Bisciglia, dunque, andrà a parlare con Andrea Filomena nel villaggio e gli consiglierà di visionare un filmato che era stato preparato per il suo primo falò. Nella circostanza il conduttore, vedendolo scosso ...