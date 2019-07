Smartwatch | smartphone o tablet? Tutti in un solo dispositivo con questo brevetto

tuttoandroid

(Di martedì 9 luglio 2019) IBM brevetta unocon schermo mobile, che all'occorrenza può trasformarsi in unoo in un. L'articoloin unconproviene da TuttoAndroid.

pompieri : Un sistema di 'allertamento' sempre più moderno ActivePager in grado di attivare i #volontarivvf ?? (ricevendo la di… - HDblog : RT @HDblog: Lo smartwatch IBM si trasforma in smartphone/tablet: 8 schermi in 1 brevetto - CeotechI : RT @CeotechI: Da' un'occhiata a 'CUBOT POWER (2018)Android 8.1 Smartphone 5.99 Pollici ...'da CUBOT -