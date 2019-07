Riciclaggio più efficiente dei rifiuti RAEE grazie alla ricerca europea

ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2019) Ogni anno igenerati da apparecchiature elettriche ed elettroniche () crescono tra il 3 e il 5% nell’Unione. Dovrebbero essere riciclati per recuperare materiali preziosi, ma non sempre avviene, perché sono necessarie tecnologie avanzate di smistamento e. È per rimediare a questo problema che la Commissionenel 2014 finanziò il progetto CloseWEEE. I responsabili hanno indicato un metodo per selezionare vecchie materie plastiche da riutilizzare in nuovi beni di consumo. E hanno sviluppato una tecnica per ildelle batterie che recupera più grafite, litio, cobalto, nichel e rame. È stato inoltre creato una piattaforma web con le istruzioni su come riciclare l’elettronica. Il tuo vecchio telefono cellulare dimenticato nel cassetto può far morire i gorilla del Congo. Riciclalo! ...

