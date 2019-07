Notte della taranta | attesi in 350mila Elisa e Guè Pequeno al Concertone diretto da

Notte di Saturno - il pianeta è al massimo della luminosità : i suoi anelli visibili con un binocolo : Arriva la Notte di Saturno. Il pianeta degli anelli domani 9 luglio si troverà alla minima distanza dalla Terra e al massimo della sua luminosità, tanto da essere visibile nel cielo per tutta la Notte. I pianeti giganti, insieme alla Luna, sono infatti i protagonisti di questa estate astronomica. Dopo l’opposizione di Giove, il 10 giugno scorso, è il turno di Saturno. Il 9 luglio il pianeta si troverà a 1 miliardo e 351 milioni di chilometri ...

Arriva la Notte di Saturno : il “Signore degli Anelli” al massimo della luminosità e alla minima distanza dalla Terra : Arriva la notte del “Signore degli Anelli“: domani 9 Luglio Saturno si troverà alla minima distanza dalla Terra e al massimo della sua luminosità, e pertanto sarà visibile in cielo per tutta la notte. I giganti gassosi, insieme alla Luna, sono i protagonisti dell’estate 2019: dopo l’opposizione di Giove a Giugno, ora è Saturno a rubare la scena. Domani il pianeta con gli anelli si troverà a 1 miliardo e 351 milioni di km ...

Anticipazioni Dolunay al 12 luglio : Nazli non vuole parlare della tenera Notte con Aslan : Prosegue l'appuntamento con la soap opera Bitter Sweet-Ingredienti d'amore che in queste settimane è riuscita a conquistare il pubblico. Gli spoiler delle puntate che andranno in onda dall'8 al 12 luglio si soffermano innanzitutto sul personaggio di Bulut. Questi, infatti, si troverà alle prese con una fase molto delicata della sua giovane vita: nessuno potrà sostituire nel suo cuore i compianti genitori Demir e Zeynep, mentre proseguirà la ...

Napoli piange Lucio Rufolo : medico e scrittore - era un'icona della Notte : Napoli piange Lucio Rufolo, medico e scrittore, personaggio trasversale delle notti napoletane amato da tutti. Specialista in malattie dell'apparato respiratorio, dirigente pneumologo...

Calciomercato - le bombe della Notte : acquisto del Brescia - Sassuolo su un terzino - colpi di Bologna e Verona : Calciomercato – Il Calciomercato non dorme mai. Ore di trattative, ufficialità e rumors. Il Brescia piazza il primo colpo per la Serie A. Dal Clermont arriva Florian Ayé, attaccante classe ’97 che nell’ultima stagione ha segnato 18 reti nella seconda divisione francese. Acquisti anche per il Verona. Arriva Salvatore Bocchetti dallo Spartak Mosca. Il difensore firmerà un biennale. Altro arrivo nella retroguardia scaligera. ...

A Scicli strisce blu fino a mezzaNotte - critiche della Confcommercio : Non piace a Confcommercio di Scicli la decisione dell'amministrazione di lasciare attive le strisce blu sino a mezzanotte nei mesi di luglio e agosto

Un’imbarcazione con 86 migranti a bordo è affondata nella Notte tra mercoledì e giovedì a largo della Tunisia : Un’imbarcazione con 86 migranti a bordo è affondata nella notte tra mercoledì e giovedì a largo della città di Zarzis, nell’est della Tunisia. Associated Press dice che un peschereccio tunisino si è imbattuto nella barca che affondava ma che solo 4 persone

Calciomercato - le bombe della Notte : tre cessioni alla Juve - il Cagliari prende Mattiello - Antenucci al Bari : Ultime ore calde di Calciomercato non solo in Serie A ma anche all’estero. Dopo la cessione di Joao Felix all’Atletico Madrid il Benfica ha individuato il sostituto, si tratta del calciatore del Real Madrid Raul de Tomas per 20 milioni di euro, firmato un contratto fino al 2024, con l’inserimento di una clausola rescissoria di 100 milioni di euro. In Serie C veramente scatenato il Bari, mancano gli ultimi dettagli per ...

Francesco Monte e la Notte con la modella Isabella : In rete è trapelato il video hot dell'avvistamento di Francesco Monte in dolce compagnia, con la modella Isabella Di Candia. La loro love-story è cominciata sotto i riflettori della casa del Grande Fratello Vip 3 e, dopo otto mesi d'amore, Giulia Salemi e Francesco Monte hanno ufficializzato la loro rottura sui social.\\ A seguito della news sulla fine della storia d'amore dei due ex protagonisti del GfVip, è trapelato in ...

Semifinali - l’ora della verità scatta staNotte e prosegue domani : scattano stanotte le Semifinali della Copa América: nella prima si sfideranno Brasile e Argentina in una sorta di finale anticipata mentre domani notte il Cile, campione in carica, contro la sorpresa Perù.Copa América, Brasile, Argentina, Cile, Perù / Alle 2.30 di stanotte (ora italiana) i padroni di casa del Brasile cercheranno di battere gli “odiati” rivali argentini davanti al loro pubblico. Contro il Paraguay ci sono voluti i ...

NBA – Da Kevin Durant a Derrick Rose : tutte le ufficialità della prima Notte di free agency : La prima notte di free agency ha regalato già i primi colpi di mercato, scuotendo l’intera lega americana prima notte di free agency e subito spettacolo nella NBA, con colpi ad effetto e acquisti sorprendenti che renderanno elettrica la prossima stagione. Il triplo colpo dei Nets che si sono portati a casa Kevin Durant, Kyrie Irving e DeAndre Jordan, all’acquisto a sorpresa di D’Angelo Russell ai Golden State Warriors e ...

NBA – Da Al Horford a Ricky Rubio - tutti i rumors della prima Notte di free agency : La prima notte di free agency ha regalato già i primi colpi di mercato, scuotendo l’intera lega americana prima notte di free agency e subito spettacolo nella NBA, con colpi ad effetto e acquisti sorprendenti che renderanno elettrica la prossima stagione. Dal rinnovo di Porzingis con Dallas all’arrivo di Al Horford a Philadelphia, ecco tutti i rumors delle prime ore di free agency: I Denver Nuggets hanno raggiunto un accordo ...

Astronomia - il “centro controllo” della missione Apollo torna esattamente come nella Notte dell’allunaggio e apre al pubblico : Il 20 luglio del 1969 fu il centro di controllo della missione ‘Apollo 11′ che per la prima volta consenti’ lo sbarco dell’uomo sulla Luna. Ora, in occasione del 50esimo anniversario di quel celebre evento, la Nasa ha restaurato il Johnson Space Center di Houston, ridando l’aspetto che ha avuto in quella gloriosa giornata, perche’ possa essere una nuova fonte di ispirazione. “Il nostro obiettivo 50 anni ...

Migranti - altra Notte in mare per i migranti della Sea Watch : Dopo il forzo del blocco deciso dalla capitana la nave si trova a tre miglia dal porto di Lampedusa in attesa di decisioni da parte delle autorità