Neil Armstrong | primo uomo sulla Luna | chi era l’astronauta della storica Apollo 11

scienze.fanpage

(Di martedì 9 luglio 2019) La storia e la vita di, ilsbarcatocinquanta anni fa in seno alla celebre missioneNASA "11". L'astronauta, assieme ai colleghi Buzz Aldrin e Michael Collins, fu protagonista di un traguardo storico per l'esplorazione spaziale e l'umanità intera. È l'unico dei tre a non essere più in vita.

CatiaSaluzzo : ROD LAVER ' THE ROCKET ' TENNIS- 20 luglio 1969 Neil Armstrong compie il primo allunaggio nella storia dell’umanità… - MiticoBazz : Manca poco al 20 luglio e, poi, saranno 50 anni che l'uomo andò sulla luna. ? ??? Erano le 20,17 e 40 quando Neil… - SailorSnickers : (Armstrong ebbe dei problemi per l’atterraggio, stavano per schiantarsi). Quando Conrad mise il piede sul suolo lu… -