Nainggolan osserva la Cina Potrebbe andare al Dalian di Benitez

(Di martedì 9 luglio 2019) Come Icardi, anche Radjanon rientra nei piani dell’Inter di Conte. Motivo per cui il belga si guarda intorno e inizia a pensare all’ipotesi di trasferirsi in. Lo scrive la Gazzetta.partire per ildie Hamsik oppure verso lo Shanghai Shenhua di El Shaarawy, visto che entrambe le squadre hanno avanzato un’offerta all’agente del calciatore, Alessandro Beltrami. Il belga è in cerca di un progetto serio. Si vedrà. Intanto, sia lui che l’attaccante argentino, sono in ritiro, si allenano con la squadra ma senza partecipare alla fase tattica, visto che non giocheranno neppure le amichevoli.ha un contratto da 4,5 milioni di ingaggio a stagione fino al 2022. Presumibilmente partirà in prestito. La cifra prevista perché l’affare vada in porto è 9 milioni di euro, ovvero la quota d’ammortamento nel ...

