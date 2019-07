optimaitalia

(Di martedì 9 luglio 2019) Si torna a parlare oggi 9 luglio di una promozione, utile per acquistare device comeP30,20 e Samsung Galaxy9 a condizioni nettamente più vantaggiose rispetto a quanto avvenuto fino a questo momento. A distanza di quasi due mesi dal nostro ultimo punto della situazione sull'argomento, tocca fare i conti coi cosiddettiRedLuglio 2019, pensati proprio per assicurare agli utenti la possibilità di portarsi a casa dispositivi a condizioni economiche apprezzabili. Proviamo dunque ad analizzare i singoli, in quanto per motivi differenti ciascuna proposta potrebbe fare la differenza agli occhi del pubblico. Ad esempio, chi desidera portarsi a casa un Samsung Galaxy9 può farlo con uno sconto di 430 euro, se pensiamo al fatto che da oggi il device Android risulta disponibile per nuovi e vecchi clienti a 599,99 euro invece di 1029,99 ...

GioPao9 : Molto aggressiva Vodafone coi Red Days per #HuaweiP30, Mate 20 e Note 9: i prezzi del 9 luglio - OptiMagazine : Molto aggressiva Vodafone coi Red Days per Huawei P30, Mate 20 e Note 9: i prezzi del 9 luglio… - lorenzhaus : RT @PersilQ: E' peggio di cosi', molto peggio; i Tedeschi hanno un senso di superiorita' aggressiva, come dimostrato storicamente, che li p… -