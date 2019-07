Maltempo | grandinata ad Arezzo | danni a edifici e coltivazioni

Maltempo - le incredibili immagini della disastrosa grandinata di Stroppiana : case distrutte - animali uccisi [FOTO] : La grandinata che nella scorsa notte ha colpito la Provincia di Vercelli poteva provocare una strage: fosse successo in pieno giorno, le conseguenze sulla popolazione sarebbero state drammatiche. La grandine, grossa come mele, ha ucciso molti animali e distrutto decine di automobili, ma anche verande, tetti, finestre, infissi, serrande e balconi. Le immagini che arrivano da Stroppiana sono davvero incredibili (vedi gallery scorrevole a corredo ...

Maltempo in Piemonte : uomo ferito da grandinata durante escursione sul lago d'Orta : Forti temporali stanno colpendo nelle ultime ore le regioni settentrionali, in particolar modo i settori alpini e prealpini. Nel primo pomeriggio, un temporale piuttosto intenso ha colpito il...

Maltempo : forte grandinata nel novarese - ferito un uomo a bordo di una barca : Violenti temporali si sono abbattuti oggi pomeriggio sul Piemonte nord occidentale. I fenomeni sono stati particolarmente intensi nella zona del Lago d’Orta, in provincia di Novara. A Pettenasco, località sulla sponda orientale del Cusio, un uomo è stato sorpreso da una grandinata mentre si trovava in barca al largo della punta di Crabbia. L’uomo, che è stato soccorso da un equipaggio del 118, ha riportato ferite non ...

Maltempo - violentissima grandinata in Slovenia : Mozirje sepolta da uno spesso strato bianco [FOTO e VIDEO] : Mentre il Nord Italia faceva i conti con il Maltempo, caratterizzato da nubifragi e grandine, ad inizio settimana, anche la Slovenia si è ritrovata alle prese con fenomeni meteo molto violenti, come mostrano le foto contenute nella gallery scorrevole in alto e il video in fondo all’articolo. Le precipitazioni hanno coperto Lubiana e i suoi dintorni, la Carinzia è stata colpita da una forte grandinata, Murska Sobota da tempeste con abbondanti ...

Maltempo al Nord : grandinata violentissima su Cologno Monzese - danni alle automobili : Come vi abbiamo documentato anche in diretta ieri sera, un intenso temporale ha colpito la Pianura Padana fra il tardo pomeriggio e la tarda serata. Piogge intense, grandinate, raffiche di vento e...

Maltempo : forte grandinata all'Aquila - temperatura scende di 13 gradi : Maltempo: forte grandinata all'Aquila, temperatura scende di 13 gradi Una violenta grandinata ha colpito martedì pomeriggio la città dell'Aquila. In pochi minuti la temperatura è scesa di 13 gradi. Norevoli i disagi alla circolazione Parole chiave: ...

Maltempo - violenta grandinata nel pomeriggio a L’Aquila. Temporale furioso in serata a Vicenza [LIVE] : Il Maltempo sta colpendo a macchia di leopardo varie zone d’Italia, innescato dal gran caldo che prosegue imperterrito e che aumenterà ancora (soprattutto al Centro/Sud) nei prossimi giorni. Oggi pomeriggio una violenta grandinata, seguita da abbondante pioggia e forte vento, ha colpito L’Aquila dopo le 17:30 facendo crollare le temperature da +34°C a +19°C in meno di quaranta minuti! Molte le strade invase dall’acqua, ...

Maltempo - violento nubifragio a Torino : forte grandinata - chicchi grandi come noci : Dopo il caldo torrido, ieri il brusco calo delle temperature in città. In alcune zone della città la pioggia è stata accompagnata da grandi chicchi di grandine e forti raffiche di vento.Continua a leggere

Maltempo : da inizio estate una violenta grandinata al giorno : “Dall’inizio dell’estate quest’anno si è registrata una violenta grandinata al giorno in Italia dove il verificarsi di eventi estremi è diventato ormai la norma“: è quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sulla base della banca dati europea ESWD realizzata in occasione della perturbazione che ha colpito nuovamente il nord Italia, dal Piemonte all’Emilia, dal Trentino alla Lombardia. “La grandine – sottolinea la Coldiretti – ...

Maltempo - grandinata apocalittica in Messico : sepolta la metropoli di Guadalajara [FOTO e VIDEO SHOCK] : Una grandinata apocalittica ha colpito nelle scorse ore la città messicana di Guadalajara, capitale dello Stato di Jalisco. La metropoli, che conta oltre 4 milioni di abitanti, è stata flagellata da un furioso temporale che ha scaricato al suolo accumuli di grandine incredibili, addirittura superiori al metro in alcune zone della città. La grandine ha sommerso strade, auto, giardini, è entrata in cantine e negozi, ha addirittura fatto irruzione ...

Maltempo - Emilia Romagna ancora in ginocchio per la grandinata di Sabato. Bologna chiede lo “stato d’emergenza” : A due giorni dalla grandinata che sabato 22 giugno ha colpito la città di Bologna, il Comune è impegnato nel ripristino degli immobili danneggiati e nel monitoraggio del patrimonio, a cominciare dalle scuole, e – fanno sapere da Palazzo D’Accursio – invoca “lo stato di emergenza”. L’assessore alla protezione civile Alberto Aitini è in contatto con la sua omologa in Regione, Paola Gazzolo, per seguire da vicino ...

Maltempo - grandinata eccezionale e danni : l’Emilia-Romagna conta i danni - chiederà lo stato di emergenza : In Emilia–Romagna riparte la conta dei danni. Dopo l’ondata di Maltempo di ieri pomeriggio-sera con la grandinata eccezionale che ha colpito in particolare il modenese e il bolognese, con danni anche nel reggiano, e il forte vento in Romagna, da domani mattina i tecnici dei servizi territoriali della Protezione civile regionale inizieranno la ricognizione dei danni pubblici e privati, in raccordo con i Comuni interessati e i Vigili del ...

Maltempo - grandinata devastante a Modena : circa 30 feriti - danni gravissimi ad auto e facciate : Una trentina di feriti, nessuno grave; danni alle auto a causa della caduta di alberi e della grandine, agli spazi comuni di numerosi condomini e agli ingressi di alcune strutture sportive; vetri rotti di alcune chiese cittadine; allagamenti all’ospedale civile e all’interno della Torre Ghirlandina patrimonio Unesco. E’ il primo bilancio del Maltempo che si è abbattuto nel pomeriggio su Modena. In mezz’ora sulla città di ...

Maltempo - violenta grandinata a Bologna e a Modena : diversi feriti : Maltempo, violenta grandinata a Bologna e a Modena: diversi feriti Chicchi grandi come noci e venti fino a 111 km/h hanno interessato l’Emilia Romagna nel primo pomeriggio di sabato. Auto danneggiate e persone al pronto soccorso: per fortuna i feriti sarebbero tutti lievi Parole chiave: ...