LITE SALVINI-TRENTA Se la Difesa non vuol più difendere

Sea Watch 3 - LITE tra Salvini e Di Maio sulla gestione dei migranti : Mentre la nave che trasporta i migranti si ferma vicino alla costa italiana, la già tesissima giornata si è conclusa con un botta e risposta tra i leader politici. sulla Sea Watch 3 bisticciano i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. La nave della ong tedesca non ha rispettato il blocco e

Mini-Bot - strappo di Giorgetti : «Non sono verosimili - altrimenti li farebbero tutti» Flat tax - LITE SALVINI -Di Maio : Il sottosegretario attacca: «Chi crede a Borghi? Se si potessero fare li farebbero tutti». La replica: «È una cosa coraggiosa, Salvini è d’accordo»

Alessandro Di Battista a Mezz'ora in più : LITE con Di Maio? Prima accusa Salvini - poi sbrocca con l'Annunziata : Messo alle strette, Alessandro Di Battista Prima dà la colpa a Matteo Salvini e dunque se la prende con Lucia Annunziata. Questa la sintesi dell'ultima performance dell'urlatore professionista del M5s, intervistato a Mezz'ora in più su Rai 3, proprio nel giorno in cui Luigi Di Maio lo ha accusato in

I record di Mahmood? Viva le éLITE! Lettera di G. Salvini sul caos al Csm : Al direttore - Hanno scelto la traccia su Europa e conti pubblici? Giuseppe De Filippi Al direttore - Se c’è un insegnamento che ogni politico, o aspirante tale, dovrebbe mandare a memoria è il seguente: se attacchi o tradisci il Cav. prima o dopo finisci male. E’ successo a Fini (sparito), ad A

Governo - Tria ribalta i retroscena della stampa : “LITE con Salvini? Siamo andati via insieme. Mai contrario a flat tax” : È una “notizia chiaramente falsa, di colore”. Il ministro Giovanni Tria liquida così al suo arrivo all’Eurogruppo a Lussemburgo chi gli chiede conto dei retroscena apparsi questa mattina sui giornali. Racconti di un vertice economico, quello tenuto ieri a Palazzo Chigi, in cui sarebbero volati gli stracci e Matteo Salvini si sarebbe infuriato con il titolare del Mef per un suo presunto no alla flat tax. “È falso che io ...

Tria : "La flat tax si fa restando negli obiettivi<br> di deficit. Nessuna LITE con Salvini" : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria oggi è impegnato a Lussemburgo con l'Eurogruppo, ma prima di entrare si è fermato per qualche minuto a parlare con i giornalisti italiani i quali, ovviamente, gli hanno chiesto del vertice economico di ieri e della flat tax. Sul vertice di ieri Tria ci ha tenuto a spiegare che non ha assolutamente litigato con Matteo Salvini e che, come ha detto anche Luigi Di Maio, il ministro dell'Interno è andato via ...

La7 - LITE tra Salvini e Gruber. “Mi avete dato del razzista”. ” Qui mai epiteti. Non mi costringa a toglierle l’audio” : Botta e risposta in diretta su Otto e mezzo (La7) tra Lilli Gruber e Matteo Salvini. Il ministro, che si trovava in collegamento, non ha gradito la domanda della conduttrice che chiedeva le tempistiche di un incontro tra lui e il leader dei 5 Stelle: “Di Maio chiede a gran voce un vertice, lo sta snobbando? Oppure la campagna elettorale le ruiba tutto il tempo?”. A quel punto il titolare del Viminale ha sbottato: “Ancora con ...

LITE Fico-Salvini - Di Maio : "È incredibile che si faccia polemica anche il 2 giugno" : Nella polemica a distanza tra Roberto Fico, che ha dedicato la Festa della Repubblica anche ai migranti e ai rom, e Matteo Salvini, che ha detto che le parole del Presidente della Camera gli fanno "girare le scarole", interviene Luigi Di Maio, vicepremier con il leader del Carroccio e capo politico del MoVimento 5 Stelle di cui anche Fico fa parte. Di Maio su Facebook ha scritto un post in cui prima di tutto parla della festa di oggi:"Oggi è ...

2 giugno - Fico dedica festa ai rom. LITE con Salvini : mi fa girare le scatole : Nemmeno durante la parata del 2 giugno si fermano le schermaglie fra M5s e Lega: questa volta tocca a Roberto Fico e a Matteo Salvini scontrarsi. E il tema è quello dei rom e...

Cdm rinviato dopo la LITE - Conte : «Dubbi del Colle su Decreto sicurezza bis» - Salvini : «Dimmi quali» : Consiglio dei Ministri: quando sembrava che si andasse ai materassi sul Decreto sicurezza bis, è arriva la tregua. Tutto rinviato (mercoledì o giovedì) mezz'ora dopo la...