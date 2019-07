L-Carnitina | cos’è | quali sono i suoi benefici ed è davvero in grado di far dimagrire?

Carnitina per dimagrire - cos’è e in quali alimenti si trova : Aiuta a bruciare i grassi e riattiva il metabolismo: stiamo parlando della Carnitina, una sostanza utile per chi vuole perdere peso. Questa sostanza si trova in diversi alimenti ed è essenziale per il benessere del nostro organismo, dove svolge il ruolo di “veicolo” per gli acidi grassi. Quest’ultimi grazie proprio alla Carnitina, penetrano nel mitocondrio e vengono degradati, producendo energia. Di conseguenza tale sostanza ...