I tifosi come Lessing | l’attesa di James è essa stessa James

Napoli - ennesima frecciata di De Laurentiis alla Juventus : “raggruppano come tifosi tutti gli insoddisfatti del Sud” : Il presidente del Napoli non ha lesinato una velenosa puntura nei confronti della Juventus e dei suoi tifosi Aurelio De Laurentiis è un tipo che dice ciò che pensa, esprimendo il proprio punto di vista senza paura di essere criticato. Marco Alpozzi/LaPresse La frecciata del numero uno del Napoli questa volta ha avuto come destinatario la Juventus, in particolare i propri tifosi, nei confronti dei quali il presidente ha puntato il dito dopo ...

Poveri tifosi - è tutto finto come Mark Caltagirone : L’estate in cui i tifosi capirono che il calcio è Wrestling C’è un bellissimo film brasiliano del 2006 “L’anno in cui i miei genitori andarono in vacanza” che mi ritrovo spesso a consigliare ad amici in occasione di dibattiti cinematografici. Senza voler anticipare la trama ai curiosi che volessero riscoprirlo la pellicola tratta di una bugia detta a fin di bene ad un bambino per nascondergli una amara e triste verità ( che ...

Ciclismo - Dumoulin tranquillizza i suoi tifosi : “il Tour de France non è a rischio - ecco come mi sento” : Il corridore della Sunweb ha parlato dopo il ritiro dal Giro del Delfinato sottolineando come parteciperà al Tour de France Tom Dumoulin ha deciso di alzare bandiera bianca al Giro del Delfinato, il corridore della Sunweb non ha preso parte alla settima tappa per un fastidio al ginocchio che lo ha spinto a non rischiare. Massimo Paolone/LaPresse Niente di grave però per l’olandese, che ha rivelato come adesso osserverà un periodo di ...

Maurizio Sarri come Massimiliano Allegri : i tifosi juventini non lo vogliono e impazza l'hashtag #SARRIOUT : Maurizio Sarri potrebbe diventare un "Allegri bis". Alla Juventus l'arrivo dell'allenatore è pressoché una realtà assodata, cui manca solo l'ufficialità slittata probabilmente a settimana prossima. Eppure il tifoso medio juventino non dimentica. Neppure quel passato non troppo lontano in cui Sarri a

Calciomercato Inter - tre colpacci per Conte : l’11 da sogno che infiamma i tifosi - come cambia la squadra [NOMI e DETTAGLI] : 1/14 L'11 di Conte ...

Malagò : De Rossi come Totti - ha preferito amore tifosi a qualche trofeo in più : Roma – “De Rossi, come Totti, ha avuto la forza, e anche la debolezza se vogliamo, di stare sempre nella stessa citta’. Nel calcio moderno difficilmente esistera’ ancora tutto questo. Ha preferito l’amore della gente a qualche trofeo in piu'”. Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malago’, il giorno dopo la partita di addio di Daniele De Rossi alla Roma. “Ieri e’ stata una giornata di ...

Il saluto di De Rossi ai tifosi : “Mettete da parte la rabbia. Nessuno vi amerà mai come me” : Il sito della Roma ieri ha pubblicato la lettera scritta da Daniele De Rossi prima della sua ultima partita in giallorosso. Definisce la sua carriera con la maglia della Roma “un viaggio lungo, intenso, sempre accompagnato dall’amore per questa squadra”. Un viaggio per il quale esprime gratitudine verso la famiglia Sensi e il presidente Pallotta e tutto il personale del club, dai medici, che gli hanno permesso di aumentare le ...

Andes (Associazione Nazionale Delegati Sicurezza) : “Come lo stadio di proprietà stravolge il rapporto società-tifosi” : Andes, l’intervento dell’avvocato Ciuffreda: “Come lo stadio di proprietà stravolge il rapporto società-tifosi” “Lo stadio di proprietà stravolge radicalmente il rapporto tra società e tifoso anche in termini di sicurezza: basti pensare che i club possono decidere di escludere dal proprio impianto chi si è macchiato di comportamenti non idonei”. Questo uno dei passaggi più importanti dell’intervento che l’avvocato Fabrizio Ciuffreda ha ...